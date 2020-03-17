Умер известный голливудский актер, звезда десятков вестернов и сериалов

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В понедельник, 16 марта, в США в возрасте 92 лет скончался известный голливудский актер Стюарт Уитман. Он пользовался огромной популярностью на протяжении трех десятилетий -с начала 60-х до конца 80-х. За свою долгую карьеру сыграл более чем в 100 фильмах и сериалах.

Уитман родился 1 февраля 1928 года в Сан-Франциско, штат Калифорния в еврейской семье. В кино влюбился в раннем детстве. Его отец работал билетером в кинотеатре, и маленький Стюарт имел возможность смотреть практически все фильмы по несколько раз. Затем Уитман-старший получил юридической образование, и семья переехала в Нью-Йорк. Глава семейства преуспел в торговле недвижимостью и смог дать сыну хорошее образование.

У Стюарта кроме кино была еще одна страсть — бокс. Уитмана тайно от родителей тренировал его дядя. И Стюарт стал очень неплохим боксером. В начале 40-х семья перебралась в Лос-Анджелес. Стюарта призвали на три года в армию. Вернувшись после окончания службы домой он всерьез решил заняться актерской деятельностью. В 1951 году получил свою первую роль. Это был культовый фильм «День, когда Земля остановилась». Но роль была настолько маленькой, что фамилии дебютанта даже не было в титрах.

Однако Уитмана заметили. Он стал сниматься в пяти-шести картинах в год. Прорыв в карьере актера наступил в 1961 году, когда он сыграл главную роль в криминальной драме «Метка». За эту работу Стюарта номинировали на премию «Оскар». Затем последовали заметные роли в фильмах, которые теперь являются классикой Голливуда — вестерн «Команчерос» с Джоном Уэйном, военная драма «Самый длинный день», комедия «Воздушные приключения».

Уитман был партнером не только Уэйна, вместе с которым сыграл еще в нескольких фильмах, но и Чарльза Бронсона («Белый бизон»), Майкла Дугласа (сериал «Улицы Сан-Франциско»), Чака Норриса («Крутой Уокер»). Он также сыграл заметные роли в популярных сериалах «Рыцарь дорог», «Команда «А», «Отель», «Она написала убийство». Последним фильмом в карьере актера стал боевик «Человек президента», где он снова встретился на площадке с Чаком Норрисом.

Стюарт Уитман был трижды женат. Его первая супруга Патриция Лалонд родила актеру четверых детей. Они прожили вместе 14 лет, после чего развелись в 1966 году. В том же году Стюарт женился на Кэролайн Бубис. Вторая жена родила ему сына. Этот брак тоже закончился разводом (1974 год). В 2006 году Уитман женился на россиянке Юлии Парадиз, с которой познакомился в Санкт-Петербурге, куда прилетал на свадьбу друга.

Последние годы актер тяжело болел. У него обнаружили рак кожи, который и стал причиной смерти.

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