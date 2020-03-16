- 08:03 Пять главных правил: названы секреты идеального макияжа
- 08:00 Секс отвлечет от грустных мыслей: как семейным парам пережить карантин и не развестись
- 07:56 Черновицкие медики считают, что 33-летняя пациентка с COVID-19 умерла не из-за коронавируса
- 07:40 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.18 марта 2020
- 07:31 Байден стал практически недосягаем для Сандерса
- 07:30 Потеплеет до +15: синоптики уточнили прогноз погоды
- 07:29 Вы можете пригласить домой повара, который приготовит завтрак, ужин или праздничное застолье
- 07:21 "Это я убила Эрику": к обращению Зеленского добавили не те титры и пустили в эфир
- 06:53 Коронавирус победим: ученые нашли новый способ проникновения COVID-19 в организм человека
- 06:20 Несчастливы вместе: карантин приводит к росту количества разводов
- 05:40 Коронавирус не щадит звезд: еще один одноклубник Роналду инфицирован COVID-19
- 04:48 Коронавирус наступает: в еще одной области зафиксированы четыре подозрения на COVID-19
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1983
Скульптор: Salvador Furió
Размер: 38×62 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
За те мучения, которые женщина испытывает при родах, Господь решил уравнять ее в правах с мужчиной. В том смысле, что и мужчине даровал мучения в виде вечной необходимости ежедневно выбривать лицо, дабы выглядеть подобающим образом. Правда, в последнее время традиции начали столь стремительно меняться, что мода ходить небритым, привычная для человека первобытного, снова возвращается в мужской стан. И в нашей стране, и за рубежом на улице порой чаще можно встретить мужчин с недельной щетиной или даже и вовсе давно отпущенной бородой, чем с гладко выбритым обличьем.
Так было не всегда. Еще пещерные люди старались избавиться от густой растительности на лице. И для этого они в качестве бритвы использовали заострённые ракушки, кремнёвые ножи и даже акульи зубы. Позднее, например, ацтеки начали в этих целях применять вулканическое стекло, из которого в те древние времена изготавливали мечи и наконечники стрел.
Александр Македонский постоянно напоминал своим воинам о необходимости бриться. Сам он никогда не начинал сражение небритым и требовал того же от подчиненных. В этом был не только внешний смысл. Великий полководец совершенно обоснованно считал, что во время боя небритый воин весьма уязвим, ведь противник легко мог ухватить его за бороду. Многие солдаты по той же причине старались избавиться и от пышных волос на голове.
Кстати, во время Первой Мировой войны, когда в момент газовой атаки необходимо было срочно облачаться в противогазы, наличие на лице густой растительности весьма усложняло солдатам эту важную процедуру. Полностью защитить лицо от химического проникновения мог только хорошо выбритый солдат.
В 1928 году полковник Джейкоб Шик запатентовал первую в мире электробритву. А 18 марта 1931 года в США началось серийное производство этого чуда инженерной мысли. Правда, наряду с электрическими бритвами параллельно выпускались, постоянно совершенствуясь, бритвы с безопасными лезвиями. Изобретённая Кингом Жилеттом бритва имела сначала два лезвия, затем три, четыре, а сейчас уже выпускаются модели, обладающие сразу пятью лезвиями.
Для избранных модников с тугими кошельками компания Bright Lignt Ventures выпустила 99 экземпляров самых дорогих в мире бритв под названием Zafirro Iridium, каждая из которых имеет персональный номер и стоит ровно 100 тысяч долларов.
Ну, и последнее, наконец. Ученые подсчитали, что регулярно бреющийся мужчина на протяжении своей жизни совершает это малоприятное занятие приблизительно 20 тысяч раз, сбривая за все годы около 8 метров волос. Почему я назвал это занятие малоприятным? Да потому что все те же ученые установили, что удовольствие от бритья получает лишь 1 процент бреющихся. А уж о женщинах, вынужденных порой прибегать к подобным процедурам, можно тут и вовсе промолчать. Лучше расскажу вам короткий анекдот. Звонит девушка подруге:
— Муж застал меня вчера за тем, что я его бритвой волосы на ногах сбривала. Такой крик поднял, что пришлось купить ему новую бритву. Дорогую, навороченную…
— Ну, и как? Попробовала уже?
— Ага, классная.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!