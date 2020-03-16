18 марта 2020

За те мучения, которые женщина испытывает при родах, Господь решил уравнять ее в правах с мужчиной. В том смысле, что и мужчине даровал мучения в виде вечной необходимости ежедневно выбривать лицо, дабы выглядеть подобающим образом. Правда, в последнее время традиции начали столь стремительно меняться, что мода ходить небритым, привычная для человека первобытного, снова возвращается в мужской стан. И в нашей стране, и за рубежом на улице порой чаще можно встретить мужчин с недельной щетиной или даже и вовсе давно отпущенной бородой, чем с гладко выбритым обличьем.

Так было не всегда. Еще пещерные люди старались избавиться от густой растительности на лице. И для этого они в качестве бритвы использовали заострённые ракушки, кремнёвые ножи и даже акульи зубы. Позднее, например, ацтеки начали в этих целях применять вулканическое стекло, из которого в те древние времена изготавливали мечи и наконечники стрел.

Александр Македонский постоянно напоминал своим воинам о необходимости бриться. Сам он никогда не начинал сражение небритым и требовал того же от подчиненных. В этом был не только внешний смысл. Великий полководец совершенно обоснованно считал, что во время боя небритый воин весьма уязвим, ведь противник легко мог ухватить его за бороду. Многие солдаты по той же причине старались избавиться и от пышных волос на голове.

Кстати, во время Первой Мировой войны, когда в момент газовой атаки необходимо было срочно облачаться в противогазы, наличие на лице густой растительности весьма усложняло солдатам эту важную процедуру. Полностью защитить лицо от химического проникновения мог только хорошо выбритый солдат.

В 1928 году полковник Джейкоб Шик запатентовал первую в мире электробритву. А 18 марта 1931 года в США началось серийное производство этого чуда инженерной мысли. Правда, наряду с электрическими бритвами параллельно выпускались, постоянно совершенствуясь, бритвы с безопасными лезвиями. Изобретённая Кингом Жилеттом бритва имела сначала два лезвия, затем три, четыре, а сейчас уже выпускаются модели, обладающие сразу пятью лезвиями.

Для избранных модников с тугими кошельками компания Bright Lignt Ventures выпустила 99 экземпляров самых дорогих в мире бритв под названием Zafirro Iridium, каждая из которых имеет персональный номер и стоит ровно 100 тысяч долларов.

Ну, и последнее, наконец. Ученые подсчитали, что регулярно бреющийся мужчина на протяжении своей жизни совершает это малоприятное занятие приблизительно 20 тысяч раз, сбривая за все годы около 8 метров волос. Почему я назвал это занятие малоприятным? Да потому что все те же ученые установили, что удовольствие от бритья получает лишь 1 процент бреющихся. А уж о женщинах, вынужденных порой прибегать к подобным процедурам, можно тут и вовсе промолчать. Лучше расскажу вам короткий анекдот. Звонит девушка подруге:

— Муж застал меня вчера за тем, что я его бритвой волосы на ногах сбривала. Такой крик поднял, что пришлось купить ему новую бритву. Дорогую, навороченную…

— Ну, и как? Попробовала уже?

— Ага, классная.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.