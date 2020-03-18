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Политика

Сивохо отличился новым заявлением о «внутреннем конфликте» на Донбассе

8:59 18 марта 2020 528
Сергей Сивохо
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо снова отказался признать вооруженный конфликт на Донбассе российско-украинской войной. В эфире телеканала «НАШ» он ограничился словами о «гибридной войне» и «внутреннем конфликте».

«У нас гибридная война. Такая форма, когда страна-агрессор провоцирует, а потом поддерживает внутренний конфликт. Страной агрессором у нас признана по закону Российская Федерация», — сказал Сивохо.

По его словам, нужно стремиться к тому, чтобы перестали гибнуть люди «со всех сторон».

Напомним, 13 марта ветераны войны Донбассе и активисты «Национального корпуса» сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, иниицированной Сивохо. При этом сам он пострадал, а непосредственный шеф политика — секретарь СНБО Алексей Данилов — не поддержал его позицию по Донбассу.

Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Парадоксы Сивохо: почему друг Зеленского стал для него фигурой на все случаи жизни».

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