Украина

В Украине объявили о наборе волонтеров для борьбы с коронавирусом

Министерство здравоохранения объявило о наборе волонтеров на период пандемии COVID-19. Напомним, в Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом.

«Такое бывает раз в жизни. Сна не будет, но будет что рассказать потом», — пообещал в сети секретарь Общественного совета при Минздраве Евгений Гончар.

Очевидно, волонтеры должны будут помогать медикам в информировании населения о распространении коронавируса, а при необходимости — пожилым людям.

Напомним, власти Украины пошли на ужесточение карантинных ограничений, однако ни граждане, ни бизнес не спешат их выполнять.

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