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В Украине зафиксировали уже 14 случаев заражения коронавирусом: лидирует Черновицкая область
Центр общественного здоровья Минздрава обновил информацию о заболеваемости COVID-19 в Украине. По состоянию на 20:00 17 марта в стране было подтверждено уже 14 случаев инфицирования, из них 2 закончились летально.
Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения — в Черновицкой области (10), Житомирской и Киевской областях (по 1), а также в Киеве (2).
В т.ч. в Черновицкой области госпитализированы 5 человек — в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год и 10 месяцев и 6 месяцев. Все являются контактными лицами ранее подтвержденного случая. В Киевской области госпитализирован 44-летний пациент.
У скончавшейся накануне 33-летней жительницы Черновцов также подтвердился коронавирус.
Всего на данный момент вирусологическая референс-лаборатория Центра исследовала более 640 образцов.
Напомним, в Киеве коронавирус подтвердили у студента, который посещал заболевшую женщину в Житомирской области, которая стала первой жертвой коронавируса в Украине.
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