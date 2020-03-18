Шоу-бизнес

Кого ждет успех: гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака

Четверг, 19 марта, — хороший день для учения и саморазвития.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака.

Овен

Звезды рекомендуют подкорректировать рацион, добавив в него самые полезные блюда.

Телец

Можно браться за любые дела, не подразумевающие тесного взаимодействия с окружающими, все будет удачным.

Близнецы

Близнецам не рекомендуется отступать от ранее намеченных целей или задач.

Рак

Не стоит никого критиковать, потому что ваша критика в перекрученном виде может дойти не к тому, кому следует.

Лев

Многие Львы в этот день будут раздражены поведением кого-то из близких.

Дева

Человек, обещавший выручить определенной суммой наличности, может подвести.

Весы

Радость принесет чей-то визит иди звонок с позитивными новостями.

Скорпион

Возможно, день станет прорывом в карьере или в развитии личного бизнеса.

Стрелец

Стрельцам в этот день по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями.

Козерог

Возможно, поступит несколько новостей, дающих надежду на повышение в должности.

Водолей

Семейным Водолеям рекомендуется воздержаться от критики в адрес близких людей.

Рыбы

Если у вас что-то не получается не стоит расстраиваться, просто отложите это дело до завтра.

Хорошего вам дня!

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