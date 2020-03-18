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Кого ждет успех: гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака
Четверг, 19 марта, — хороший день для учения и саморазвития.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Звезды рекомендуют подкорректировать рацион, добавив в него самые полезные блюда.
Телец
Можно браться за любые дела, не подразумевающие тесного взаимодействия с окружающими, все будет удачным.
Близнецы
Близнецам не рекомендуется отступать от ранее намеченных целей или задач.
Рак
Не стоит никого критиковать, потому что ваша критика в перекрученном виде может дойти не к тому, кому следует.
Лев
Многие Львы в этот день будут раздражены поведением кого-то из близких.
Дева
Человек, обещавший выручить определенной суммой наличности, может подвести.
Весы
Радость принесет чей-то визит иди звонок с позитивными новостями.
Скорпион
Возможно, день станет прорывом в карьере или в развитии личного бизнеса.
Стрелец
Стрельцам в этот день по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями.
Козерог
Возможно, поступит несколько новостей, дающих надежду на повышение в должности.
Водолей
Семейным Водолеям рекомендуется воздержаться от критики в адрес близких людей.
Рыбы
Если у вас что-то не получается не стоит расстраиваться, просто отложите это дело до завтра.
Хорошего вам дня!
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