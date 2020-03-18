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Первая жертва агрессии России в Крыму: ровно 6 лет назад в Симферополе убили Сергея Кокурина
Ровно шесть лет назад, 18 марта 2014 года, российские оккупанты в Крыму пошли на штурм 13-го фотометрического центра ВСУ в Симферополе — первой жертвой агрессии РФ стал прапорщик ВМСУ Сергей Сергей Кокурин.
Сергей Кокурин был на наблюдательной башне автопарка части, когда его настигла пуля снайпера. Во время этого же боя был застрелен и россиянин Руслан Казаков из Волгограда, который вступил в ряды «самооброны Крыма». По информации «Миротвоца», россиянин был военнослужащим — старшим лейтенантом.
Сослуживец Сергея Кокурина — ныне майор запаса Валентин Федун — был вторым пострадавшим во время штурма центра ВСУ. Бывшего в то время капитаном Федуна дважды ранили. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Валентин Федун вспоминал, что после захвата центра ему удалось пообщаться с участниками штурма, которые были не «самооборонавцами», а кадровыми российскими военными.
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