- 12:37 В Киевской области ввели режим ЧС из-за коронавируса
- 12:35 Везли пациента с инсультом: раскрыты детали страшной аварии со «скорой» в Виннице
- 12:29 Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о лечении
- 12:25 Кричал и переходил на личности: «слуги народа» рассказали о скандальной встрече с Ермаком
- 12:12 Тепло задержится ненадолго: украинцев предупредили о резкой перемене погоды
- 12:04 Кого ждет успех: гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака
- 12:00 Противодействие коронавирусу: Зеленский подписал ряд важных законов
- 11:58 Бойфренд Свитолиной не дает ей скучать во время карантина
- 11:54 Коты и коронавирус: хозяева делятся смешными фото питомцев на злобу дня
- 11:44 ПриватБанк приостановил наличный обмен валют: что нужно знать
- 11:40 Можно ли заразиться коронавирусом от умершего: в ВОЗ дали ответ
- 11:21 Экс-президент «Реала» угодил в реанимацию с коронавирусом
Бойфренд Свитолиной не дает ей скучать во время карантина (видео)
В то время, как практически все спортивные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса, сами спортсмены находятся по домам на карантине и развлекают себя, как могут.
В частности, стал популярным челлендж, в котором надо набивать туалетную бумагу любой частью тела или предметом. Присоединились к нему и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина со своим бойфрендом французским коллегой Гаэлем Монфисом.
И если наша соотечественница подошла к выполнению челленджа с позиции теннисистки, набив белоснежный рулон ракеткой, то ее возлюбленный продемонстрировал, что не затерялся бы и в футболе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду пережил землетрясение на родной Мадейре, где находится на карантине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.