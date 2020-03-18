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Спорт

Бойфренд Свитолиной не дает ей скучать во время карантина (видео)

11:58 18 марта 2020 207
Свитолина Монфис
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В то время, как практически все спортивные соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса, сами спортсмены находятся по домам на карантине и развлекают себя, как могут.

В частности, стал популярным челлендж, в котором надо набивать туалетную бумагу любой частью тела или предметом. Присоединились к нему и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина со своим бойфрендом французским коллегой Гаэлем Монфисом.

И если наша соотечественница подошла к выполнению челленджа с позиции теннисистки, набив белоснежный рулон ракеткой, то ее возлюбленный продемонстрировал, что не затерялся бы и в футболе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду пережил землетрясение на родной Мадейре, где находится на карантине.

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