Тревожный карантин: Роналду пережил на родине землетрясение (фото, видео)

Спорт

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отбывает карантин из-за пандемии коронавируса на родном острове Мадейра, куда отправился проведать перенесшую инсульт мать Долореш Авейру и по случаю дня рождения сестры.

Вот только по-настоящему чувствовать себя в безопасности на родине пятикратный обладатель «Золотого мяча» не может. Дело в том, что за последние две недели на Мадейре произошло два землетрясения силой в 5,2 и 3,8 балла по шкале Рихтера. Согласно сообщений местных СМИ, из-за обрушившихся камней и обломков были заблокированы некоторые магистрали на острове.

Отметим, что Роналду пережидает карантин в семиэтажном особняке на Мадейре, причем вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и детьми занимает два верхних этажа. На низших располагаются родственники футболиста — мать, брат и две сестры со своими семьями.

Криштиану с братом и двумя сестрами

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать Роналду впервые высказалась о перенесенном инсульте.

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