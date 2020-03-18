27.06 / 28.39 29.53 / 31.18
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Чизкейк без выпекания: легкий рецепт (фото)

7:32 19 марта 2020 118
Чизкейк
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Чизкейк любят и взрослые, и дети. Этот популярный десерт вкусный и сытный. Его подают практически в любом кафе и кондитерской, но приготовить чизкейк можно и в домашних условиях. Как это сделать легко и просто, «ФАКТАМ» рассказала черниговский кондитер Елена Зиберт, которая ранее поделилась рецептом ароматного домашнего хлеба.

— Чизкейк — это сырный или творожный пирог или торт, — говорит Елена Зиберт. — Первое упоминание о чизкейке датируется пятым веком до нашей эры в записях врача Эйгимуса. А в 776 году до н.э. чизкейк преподносили победителю Олимпийских игр. В то время это был пирог, сделанный из мягкого козьего сыра, муки, яиц и меда. Сейчас чизкейки популярны во многих странах, например, в США используют для начинки в основном сыр «Филадельфия», в Италии — маскарпоне или рикотту. Даже в одной стране вариантов приготовления чизкейков может существовать несколько. В основном для основания берут крошку из песочного печенья, но, также ее могут и приготовить, в Японии, например, из муки двух видов: пшеничной и кукурузной.

— Как приготовить чизкейк в домашних условиях?

— Предложу два варианта. Один чизкейк запечем, и он будет у нас покрыт крошкой. А другой сделаем в виде торта-суфле. В обоих случаях понадобится жирный творог. Его нужно обязательно перебить погружным блендером, чтобы не осталось никаких комочков, и творог принял пастообразное состояние.

Чизкейк с крошкой

Основа (на форму диаметром 22 см):

  • 80 г какао;
  • 320 г муки пшеничной;
  • 200 г масла сливочного;
  • 110 г сахара;
  • щепотку соли.

Муку и какао просеять, перетереть с маслом и всем остальным в крошку.

Крошку разделить на 3 части:

  • 1-я часть — это низ;
  • 2-я часть — это бортики (чтобы получилось красиво, берем стакан ровной формы и придавливаем им крошку, проходя по кругу);
  • 3-я часть — верх.

Форму разъемную застелить пергаментом и выложить основу, кроме верха.

Начинка:

  • 400 г творог (у меня жирностью 9%);
  • 130 г сахар;
  • 100 г сливки (у меня жирностью 50%);
  • 2 г ванилин (пакетик);
  • 2 яйца;
  • 2 желтка;
  • 30−50 г крахмала в зависимости от того, насколько густая у нас начинка.

Творог с сахаром перебить ручным блендером до кремообразного состояния, затем добавить все, медленно перемешивая, чтобы не было пузырьков воздуха, и аккуратно вылить в форму поверх крошки. Сверху присыпать остальной крошкой и поместить в духовку при 180 градусах на 10 минут, затем поменять температуру на 120 градусов и оставить еще на полтора часа.

Вынуть из духовки через полчаса после приготовления. Затем пару часов подождать, пока остынет, после чего накрыть пищевой пленкой и на ночь поставить в холодильник. На следующий день можно перекладывать и есть.

— Как видите, дольше ждать, чем готовить! — уточняет Елена Зиберт. — В качестве декора можно сделать кремовые цветочки. Крем выбирайте любимый. У меня он такой: взбиваются 100 граммов сливок жирностью 50% и шоколадная паста — 100 граммов.

В чизкейке с крошкой преобладают сливочно-ванильные ноты

— А как приготовить чизкейк, который не нужно печь?

— С удовольствием поделюсь рецептом.

Чизкейк без выпекания

Для разъемной формы диаметром 15 см:

  • 160 г печенья шоколадного песочного;
  • 50 г сливочного масла;
  • 380 г творога жирностью 9%;
  • 300 г сливок жирностью 33%;
  • 90 г черного шоколада;
  • 3 ч. л. кофе (на 50 мл воды);
  • 20 г желатина (на 70 мл воды);
  • 1 г ванилина (½ пакетика);
  • 50 г сахарной пудры (если любите более сладкий, можно и больше);
  • какао для посыпки.

Печенье измельчить в крошку, добавить растопленное сливочное масло. Дно формы застелить пергаментом, по бортикам формы уложить ацетатную ленту. Высыпать крошку, утрамбовать стаканом, поставить в холодильник.

Желатин замочить в воде. В это время сделать кофе. Влить кофе в емкость к желатину. В творог добавить ванилин и с помощью блендера довести до кремообразного состояния (если творог суховат, добавить 1−2 ст. л. сливок). В отдельной емкости взбить холодные сливки. Когда они станут густыми, добавить сахарную пудру и взбить до крепких пиков.

Желатиново-кофейную смесь поставить на водяную баню, чтобы весь желатин растворился. Шоколад поставить на водяную баню, чтобы он полностью растаял. В творог вмешать шоколад, затем кофе с желатином. Несколькими порциями ввести сливки и аккуратно перемешать. Вылить кремовую массу поверх крошки, разровнять верх и поставить в холодильник на 3−4 часа. Достать из формы, посыпать какао.

Можно сверху украсить ягодами, я же декорировала маленькими пирожными «картошка».

Для этого я испекла крошку шоколадную, и мне ее хватило на декор и на основание этого чизкейка:

  • 40 г какао;
  • 150 г муки;
  • 50 г сахара;
  • 80 г сливочного масла.

Из этих продуктов сделать крошку, испечь на противне при 180 градусах в течение 10 минут. Добавить еще 60 г сливочного масла. Из 2/3 сформировать основу для чизкейка, в остальную массу добавить сгущенное молоко (сначала 1 чайную ложку). Необходимо, чтобы масса стала пластичной. Чтобы сформировать шарики, можно добавить чуть больше. Обваляв шарики в какао, украсить чизкейк.

Чизкейк без выпекания очень нежный

— Эти два чизкейка отличаются по вкусу?

— Чизкейк, который приготовлен без выпекания, более нежный, в не чувствуются кофе и шоколад. В первом чизкейке преобладают сливочно-ванильные нотки.

— Как сделать чизкейк менее калорийным?

— Используйте продукты с меньшим содержанием жирности и меньше кладите сахара. Но сливки менее 33% брать не стоит. Лучше съедать совсем маленький кусочек чизкейка. Приятного вам аппетита!

Ранее кондитер из Чернигова Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом домашнего зефира.

Читайте также: Самые красивые весенние пряничные домики: вкус волшебства (фото)

Фото из альбома Елены Зиберт

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гнутово КПВВ

Пушилин «закрыл» ОРДО. У проживающих в оккупации паника (фото)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

коронавирус

«Никаких рукопожатий! Двери открывайте кулаком или бедром»: советы профессора-вирусолога из США

Пациент и врач в китайской больнице

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер