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Чизкейк без выпекания: легкий рецепт (фото)
Чизкейк любят и взрослые, и дети. Этот популярный десерт вкусный и сытный. Его подают практически в любом кафе и кондитерской, но приготовить чизкейк можно и в домашних условиях. Как это сделать легко и просто, «ФАКТАМ» рассказала черниговский кондитер Елена Зиберт, которая ранее поделилась рецептом ароматного домашнего хлеба.
— Чизкейк — это сырный или творожный пирог или торт, — говорит Елена Зиберт. — Первое упоминание о чизкейке датируется пятым веком до нашей эры в записях врача Эйгимуса. А в 776 году до н.э. чизкейк преподносили победителю Олимпийских игр. В то время это был пирог, сделанный из мягкого козьего сыра, муки, яиц и меда. Сейчас чизкейки популярны во многих странах, например, в США используют для начинки в основном сыр «Филадельфия», в Италии — маскарпоне или рикотту. Даже в одной стране вариантов приготовления чизкейков может существовать несколько. В основном для основания берут крошку из песочного печенья, но, также ее могут и приготовить, в Японии, например, из муки двух видов: пшеничной и кукурузной.
— Как приготовить чизкейк в домашних условиях?
— Предложу два варианта. Один чизкейк запечем, и он будет у нас покрыт крошкой. А другой сделаем в виде торта-суфле. В обоих случаях понадобится жирный творог. Его нужно обязательно перебить погружным блендером, чтобы не осталось никаких комочков, и творог принял пастообразное состояние.
Чизкейк с крошкой
Основа (на форму диаметром 22 см):
- 80 г какао;
- 320 г муки пшеничной;
- 200 г масла сливочного;
- 110 г сахара;
- щепотку соли.
Муку и какао просеять, перетереть с маслом и всем остальным в крошку.
Крошку разделить на 3 части:
- 1-я часть — это низ;
- 2-я часть — это бортики (чтобы получилось красиво, берем стакан ровной формы и придавливаем им крошку, проходя по кругу);
- 3-я часть — верх.
Форму разъемную застелить пергаментом и выложить основу, кроме верха.
Начинка:
- 400 г творог (у меня жирностью 9%);
- 130 г сахар;
- 100 г сливки (у меня жирностью 50%);
- 2 г ванилин (пакетик);
- 2 яйца;
- 2 желтка;
- 30−50 г крахмала в зависимости от того, насколько густая у нас начинка.
Творог с сахаром перебить ручным блендером до кремообразного состояния, затем добавить все, медленно перемешивая, чтобы не было пузырьков воздуха, и аккуратно вылить в форму поверх крошки. Сверху присыпать остальной крошкой и поместить в духовку при 180 градусах на 10 минут, затем поменять температуру на 120 градусов и оставить еще на полтора часа.
Вынуть из духовки через полчаса после приготовления. Затем пару часов подождать, пока остынет, после чего накрыть пищевой пленкой и на ночь поставить в холодильник. На следующий день можно перекладывать и есть.
— Как видите, дольше ждать, чем готовить! — уточняет Елена Зиберт. — В качестве декора можно сделать кремовые цветочки. Крем выбирайте любимый. У меня он такой: взбиваются 100 граммов сливок жирностью 50% и шоколадная паста — 100 граммов.
— А как приготовить чизкейк, который не нужно печь?
— С удовольствием поделюсь рецептом.
Чизкейк без выпекания
Для разъемной формы диаметром 15 см:
- 160 г печенья шоколадного песочного;
- 50 г сливочного масла;
- 380 г творога жирностью 9%;
- 300 г сливок жирностью 33%;
- 90 г черного шоколада;
- 3 ч. л. кофе (на 50 мл воды);
- 20 г желатина (на 70 мл воды);
- 1 г ванилина (½ пакетика);
- 50 г сахарной пудры (если любите более сладкий, можно и больше);
- какао для посыпки.
Печенье измельчить в крошку, добавить растопленное сливочное масло. Дно формы застелить пергаментом, по бортикам формы уложить ацетатную ленту. Высыпать крошку, утрамбовать стаканом, поставить в холодильник.
Желатин замочить в воде. В это время сделать кофе. Влить кофе в емкость к желатину. В творог добавить ванилин и с помощью блендера довести до кремообразного состояния (если творог суховат, добавить 1−2 ст. л. сливок). В отдельной емкости взбить холодные сливки. Когда они станут густыми, добавить сахарную пудру и взбить до крепких пиков.
Желатиново-кофейную смесь поставить на водяную баню, чтобы весь желатин растворился. Шоколад поставить на водяную баню, чтобы он полностью растаял. В творог вмешать шоколад, затем кофе с желатином. Несколькими порциями ввести сливки и аккуратно перемешать. Вылить кремовую массу поверх крошки, разровнять верх и поставить в холодильник на 3−4 часа. Достать из формы, посыпать какао.
Можно сверху украсить ягодами, я же декорировала маленькими пирожными «картошка».
Для этого я испекла крошку шоколадную, и мне ее хватило на декор и на основание этого чизкейка:
- 40 г какао;
- 150 г муки;
- 50 г сахара;
- 80 г сливочного масла.
Из этих продуктов сделать крошку, испечь на противне при 180 градусах в течение 10 минут. Добавить еще 60 г сливочного масла. Из 2/3 сформировать основу для чизкейка, в остальную массу добавить сгущенное молоко (сначала 1 чайную ложку). Необходимо, чтобы масса стала пластичной. Чтобы сформировать шарики, можно добавить чуть больше. Обваляв шарики в какао, украсить чизкейк.
— Эти два чизкейка отличаются по вкусу?
— Чизкейк, который приготовлен без выпекания, более нежный, в не чувствуются кофе и шоколад. В первом чизкейке преобладают сливочно-ванильные нотки.
— Как сделать чизкейк менее калорийным?
— Используйте продукты с меньшим содержанием жирности и меньше кладите сахара. Но сливки менее 33% брать не стоит. Лучше съедать совсем маленький кусочек чизкейка. Приятного вам аппетита!
Ранее кондитер из Чернигова Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом домашнего зефира.
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Фото из альбома Елены Зиберт
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