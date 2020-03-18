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Удачи и неприятности: гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака

Понедельник, 23 марта, — день, когда многое зависит от вашего настроения.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Овнам не рекомендуется привлекать посторонних людей для устранения собственных трудностей.

Телец

В важном деле можно положиться на близкого человека, он не обманет вас и не подведет.

Близнецы

Несправедливость руководства может иметь непосредственное отношение к вам.

Рак

Рекомендуется внимательно анализировать каждый сигнал, который будет подавать организм.

Лев

Львам позволено действовать на свой страх и риск, ведь в результате ваши действия будут оправданы.

Дева

Постарайтесь не принимать все близко к сердцу, уже завтра это будет не актуально для вас.

Весы

Не приветствуются финансовые эксперименты и поиски нового профессионального амплуа.

Скорпион

Откажитесь от сомнительного рода знакомств (в том числе через социальные сети).

Стрелец

Попридержите свою агрессивность, которая может породить драку.

Козерог

Козероги, вам стоит перенести на более поздние сроки ответственные встречи, поиск новой любви и дорогие покупки.

Водолей

Возможны задержки в получении важных вестей, от которых зависит ближайшее будущее.

Рыбы

Рыбы, в этот день можно испытать на прочность свой брак или роман.

Хорошего вам дня!

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