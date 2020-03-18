Пушилин «закрыл» ОРДО. У проживающих в оккупации паника (фото)

Украина

Главарь так называемой «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин распорядился закрыть движение через линию разграничения с мирной территорией Украины с 00:00 21 марта 2020 года — «в целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции». Об этом сообщают «официальные» паблики ОРДО. «Принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной», — говорится в распоряжении.

В ОРДО начинается паника. Медицинских масок и спирта в продаже уже почти нет, продукты бакалейной группы разметают, тесты на коронавирус, завезенные из РФ 10 дней назад, похоже, закончились. А число жителей с респираторными заболеваниями и пневмонией, требующих тщательной проверки на предмет коронавируса, увеличивается. Такова на сегодня обстановка на оккупированных территориях Донбасса.

Жители оккупированной территории комментируют ситуацию в соцсетях:

«Были в „Молоко-D“, что бывший „Амстор“ возле Донецкого цирка „Космос“, машину некуда поставить! Масло белорусское, которое еще можно кушать, вымели уже, крупы мешками гребут. И все подорожало — что-то на 10%, а что-то на 30%. Остается все несъедобное».

«У оптового рынка в Горловке еле нашли, где припарковаться. А ведь не рыночный день. Если все так по поводу коронавируса запасаются, то почему карантин в школах не объявили? А мы вызвали внучке врача, так он возмущался, что мы в больницу ребенка с кашлем не привели. Вот врачи у нас коронавируса не бояться. Может потому что его тут нету?»

«Коронавируса, может, и нету. Но в терапии больницы № 2 куча людей с пневмонией. Один паренек, лет 30, военный, умер. Сказали от атипичной пневмонии. А если это был коронавирус? А с подозрением на этот вирус принимает больница № 3, сказали в нее (Больницу № 3 в Горловке. — Авт.) будут с коронавирусом отовсюду свозить. Но полиция и возле больницы № 2 дежурила — я видел».

«Украина уже границу закрыла. Если ещё и Россия закроет, мы тут подохнем! От голоду, от болезней, от безработицы!», — судачат покупатели на оптовых рынках и в супермаркетах с недорогой бакалеей.

«Ровеньки „ЛНР“. Тянут крупы, муку, сахар, консервы, мясо и сало. На рынке раскупили бензопилы и болгарки. Метут телевизоры и быттехнику», — пишут в социальных сетях.

Все выше перечисленные опасения не напрасны. Россия ограничила въезд на свою территорию до 1 мая 2020 года. С украинским паспортами и с «паспортами» фейковых «республик» в РФ не пропускают. Также не пускают на территорию РФ и автомобили с номерами «ЛДНР». Более того, разворачивают и пассажироперевозчиков ОРДЛО — в связи с карантинными мероприятиями в Россию пропускают только транспорт, зарегистрированный на территории РФ (соответственно с российскими номерами). В информресурсах ОРДЛО даже публикуют специальные памятки путникам.



В «официальных» пабликах «республик» признают, что Россия прекратила поставки некоторых видов товаров на оккупированные территории: в частности, марли, из которой шьют медицинские маски.



В итоге цена масок за последние три дня подскочила с 15−20 рублей (5−7 гривен) до 50−100 рублей (15−34 гривен). Сложно купить медицинский спирт препараты, применяемые для борьбы с симптомами и укрепляющие иммунитет.



И, не смотря на то, что по сведениям «министра здравоохранения ДНР» Ольги Долгошапко, первая пациентка — с подозрением на коронавирус (девушка, прибывшая из Китая к родителям в оккупированное Енакиево. — Авт.) и все пассажиры, которые ехали вместе с ней в автобусе с территории России, уже выписаны и находятся под амбулаторным наблюдением, в больницы поступают свежие пациенты с пневмонией и гриппом. Притом, есть умершие и от свиного гриппа, и пневмонии. На 18 марта в ОРДО, по сведениям упомянутой Ольги Долгошапко у четверых заболевших подозревают коронавирус. Однако «министр» не признается в том, есть ли еще в ОРДО в наличии тесты для диагностики коронавируса, поступившие из РФ 13 марта, или они уже закончились, и ожидается ли следующая жизненно необходимая подачка от оккупанта?

По сведениям украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей тесты на определение COVID-19 на сегодня отсутствуют.

Подобными подозрениями — об отсутствии тестов на коронавирус — делятся и в социальных сетях:

«16 марта с подозрением на COVID-19 была госпитализирована девушка Алена, студентка факультета иностранных языков ДонНУ, приехала в ДНР из Киева (из-за ограничения проезда на КПВВ) после пребывания в Польше — ранее. Будучи ответственным гражданином, она обратилась в донецкую больницу Вишневского, чтобы сделать тест на коронавирус, как того просили власти. Девушка объяснила врачам, что у нее хронический тонзиллит и увеличены миндалины. Ей измерили температуру — 37 градусов, других симптомов не было. Анализы на COVID-19 у нее не взяли из-за «отсутствия тест-систем». Оттуда ее вечером выставили на улицу, Алена ждала около двух часов, замерзла, плакала. Увеличилась вероятность, что она простынет. Затем ее повезли в инфекционное отделение горловской больницы (скорее всего речь идет об упомянутой больнице № 2, где есть инфекционное отделение. — Авт.) и заявили, что девушка там пробудет минимум неделю.

Алене запретили пользоваться мобильным телефоном. Ее родителям сказали не привозить зарядное устройство, чтобы девушка не имела возможность выходить на связь, что и произошло сегодня — с ней не могут связаться даже родственники…"

Источник канала «Донецкий телеграм» (@dontel) из больницы Вишневского подтвердил всю описанную информацию. Также сообщили, что на днях в больницу доставили еще как минимум одного пациента «с подозрением на коронавирусную инфекцию». Но ему тоже не смогли сделать тест: вирусологическая лаборатория отказывалась принять анализы в старых стеклянных колбах, требуя новые из пластика. В связи с этим у десятков пациентов не взяли анализы на проверку и ранее…

«Редакция @dontel вынуждена признать, из сложившейся ситуации складывается вывод, что Министерства (не только здравоохранения) намеренно не сообщают общественности о госпитализированных (не зараженных) людях с подозрением на вирус. Соответственно, в дальнейшем могут быть скрыты факты регистрации человека с коронавирусом…», — сообщает «Донецкий телеграм».

«Одно радует — нет очередей на КПВВ. Непривычная пустота. Даже наш Приходько (самопровозглашенный мэр Горловки. — Авт.) об этом написал», — пишут путники, которые сейчас следуют через линии разграничения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированной Горловке коронавирус обнаружили у 12 человек. При этом на территории ОРДЛО возникла паника из-за слухов о возможном закрытии КПВВ на линии разграничения.

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