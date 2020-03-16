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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1974
Скульптор: Salvador Furió
Высота: 69 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
На днях на одном из телеканалов показывали «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Признаюсь, так зацепился, что не смог не досмотреть до конца. И странно же, ведь с самого начала понятно, что этот лысоватый и не очень-то накаченный парень, в одиночку вступающий в неравную схватку с бандой до зубов вооружённых террористов, захвативших высотный офисный центр, обязательно победит. А все равно трудно оторваться, наблюдая за тем, насколько он терпелив и настойчив, безжалостен к негодяям и надёжен с друзьями, сентиментален в любви и трогательно внимателен к детям. Не бездумный «качок», размахивающий руками направо и налево, а простой парень, «из жизни, такой же, как все», только с обостренным чувством справедливости и с потрясающим умением терпеть в самых, казалось бы, невыносимых условиях.
Он всегда был таким. Будучи от рождения заикой, он ни на миг не оставлял мечты о работе в кино. Он в школе даже в театральный кружок и в блюзовый ансамбль записался потому, что во время выступления на сцене его болезнь словно куда-то улетучивалась. В Нью-Йорке он подрабатывал водителем, разнорабочим, барменом в надежде на то, что каким-то образом однажды удастся пробиться на съемки кинофильма.
И однажды парня в баре подметил режиссёр, искавший исполнителя роли бармена. И у Брюса получилось… Уже после этого дебюта в кино харизматичного молодого актера начали приглашать на более заметные роли. И вскоре от предложений сниматься у него уже не было отбоя. «Шестое чувство», «Пятый элемент», «Шакал», «Армагеддон», «Двенадцать друзей Оушена», «Гудзонский ястреб», «Неудержимые», «Жажда смерти» — всего Брюс Уиллис снялся в 98 фильмах, став обладателем таких престижных премий, как «Эмми» и «Золотой глобус».
А ещё ему крепко везло в любви. В первом браке с очаровательной Деми Мур родились трое девочек. Во втором браке с Эммой Хемминг у него появились ещё две девочки. Он всех их безумно любит. И старается с каждой поддерживать тёплые отношения. Благо, и с Деми Мур после развода они остались друзьями.
Брюс Уиллис, являясь одним из самых высокооплачиваемых голливудских актёров, умудряется не только успешно сниматься в кино, но и столь же успешно вести бизнес, совладея сетью популярных ресторанов и крупной киностудией. Но при этом он постоянно подчёркивает, что всех денег не заработать. А ему есть ради чего и ради кого жить. «Когда я был мальчишкой, 45-летние казались мне глубокими стариками, — говорит знаменитый актёр, которому сегодня исполняется ровно 65 лет. — Сейчас я не чувствую груза лет, хотя и замечаю морщины на своём лице. Наверное, слишком много смеялся… Я хочу прожить подольше. Ради своих детей. Да и с их детьми тоже хотелось бы ещё побегать…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...