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«Узбекская принцесса», дочь бывшего президента Ислама Каримова, приговорена к 13 годам тюрьмы (фото)
Верховный суд Узбекистана в Ташкенте приговорил 47-летнюю Гульнару Каримову, старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова (скончавшегося в сентябре 2016 года), к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по новым обвинениям. Ее признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении, растрате государственных средств, а также в легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
В официальном сообщении говорится, что, согласно нормам уголовного законодательства и с учетом предыдущих приговоров срок отбывания наказания будет исчисляться с 21 августа 2015 года.
До 2013 года Гульнару Каримову называли «узбекской принцессой», одной из самых влиятельных женщин Средней Азии и самых богатых женщин мира. Как пишет Daily Mail, она была дружна с кинозвездами, ведущими мировыми политиками и членами королевских семей.
Гульнара делала карьеру певицы, дизайнера, контролировала несколько телеканалов и радиостанций. Однако затем она впала в немилость у отца. Ее отозвали с поста постпреда при ООН, и она лишилась дипломатического иммунитета.
В 2015 году в отношении Гульнары Каримовой завели уголовные дела в Швейцарии, Швеции и США. Ее обвинили в хищении средств на сумму около миллиарда долларов. В частности — в получении взяток от шести телекоммуникационных компаний — мобильных операторов и тех, кто занимался прокладкой кабелей и обеспечением покрытия WiFi и WiMAX в Узбекистане.
В том же году уголовные дела открыли и в Узбекистане. Гульнару Каримову обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, осудив на пять лет заключения. В 2017 году ее приговорили еще к пяти годам лишения свободы. Каримова отбывала наказание под домашним арестом в доме дочери, но за нарушение условий заключения была в марте 2019 года переведена в колонию общего режима.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», внук покойного президента Узбекистана Ислама Каримова утверждал, что его мать оклеветали.
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