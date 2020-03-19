Из-за коронавируса в киевских многоэтажках заварят мусоропроводы

Общество и люди

В условиях пандемии и объявленного карантинного периода в Киеве комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение закрыть мусоропроводы в столичных многоэтажных домах. Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель городского головы Петр Пантелеев, который отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции мусоропроводы являются источником антисанитарии и несут угрозу для каждого жильца многотажки.

Петр Пантелеев также сообщил, что для дезинфекции в домах коммунальные службы используют тентамин, санидез, жавель-клейд, хлор, соликлор, септональ и другие средства, которыми обрабатываются дверные и оконные ручки, лифты, перила — места, которых чаще касаются жильцы. Обращаться за средствами ЖСК и общества совладельцев многоквартирных домом должны обращаться за дезинфиирующими средствами в коммунальные управляющие компании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве в рамках ограничительных мер запретили торговлю на рынках, а несогласных будут наказывать.

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