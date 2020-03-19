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Все на карантин: на Львовщине закрывают шахты
В связи с введенным по всей Украине карантином из-за коронавируса угольные шахты на территории Львовской области с 18 марта по 3 апреля приостанавливают работу, а работников отправляют в отпуска. Об этом информирует местное издание «Голос Сокальщины».
«Главное — это здоровье и жизнь людей. Работу всех подразделений решили прекратить. Шахты перейдут на режим поддержки жизнедеятельности. Каждое подразделение оперативно составляет список необходимых для дежурного режима работников, остальные пойдут в оплачиваемые (при наличии) или отпуска без сохранения зарплаты с 18 марта до 3 апреля», — сообщает госпредприятие «Львовуголь».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как начался карантин во Львове, где с подозрением на коронавирус госпитализировали шестерых человек, прибывших из-за границы.
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