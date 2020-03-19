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Легенда футбола рассказал, как получил знаменитое прозвище Пеле (видео)
Легенда бразильского футбола, единственный на планете трехкратный чемпион мира 79-летний Эдсон Арантис ду Насименту, известный всему миру как Пеле, у которого возникли серьезные проблемы со здоровьем, рассказал о происхождении своего псевдонима, а также признался в том, когда понял, что стал великим.
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«Мой отец играл за «Бауру Атлетико». Был голкипер по имени Биле, соперник моего отца. И ребята, чтобы меня позлить, начали называть меня Биле, что позже переросло в Пеле. Я дрался с ними, потому что прозвище мне не нравилось. А вы знаете, что, когда тебе не нравится прозвище, оно к тебе прирастает.
Никогда не думал, что стану одним из величайших. Клянусь. Помню, как президент «Сантоса» позвонил моему отцу, когда я был маленьким. Я тогда подумал, что это шутка. Мне было 13 или 14 лет, и я даже не попадал в стартовый состав «Бауру». В итоге «Сантос» взял меня на просмотр, а затем принял. Мне казалось, что это сон. Некоторые вещи с того момента я помню настолько четко, будто они произошли вчера. Помню, как отец отводил меня на автобусную остановку. Казалось, что я попал на другую планету. А сейчас футболисты летают на частных самолетах. Жизнь идет…" — приводит слова лучшего футболиста мира 20-го века Пеле, забившего за свою карьеру 1281 мяч в 1363 поединках, портал as.com.
Напомним, что Пеле провел 18 лет в бразильском «Сантосе», а последние годы карьеры посвятил американскому клубу «Нью-Йорк Космос».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Пеле попал в больницу в столице Франции.
Фото Getty Images
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