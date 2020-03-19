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Политика

СМИ узнали интересные факты из биографии нового руководителя зоны отчуждения ЧАЭС

11:15 19 марта 2020 96
Зона отчуждения ЧАЭС&nbsp;— табличка
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Новоназначенная временная руководительница Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения 35-летняя Екатерина Павлова является фигуранткой расследования НАБУ о продаже должностей. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте «Главком».

В материале отмечается, что в течение последних двух лет Павлова руководила отделом международного сотрудничества и пиара Госагентства. В прошлом году она дважды — в ноябре и в декабре — приняла участие в конкурсе на должность председателя Госагентства.

Авторы статьи напомнили, что в ноябре прошлого года НАБУ открыло производство по подкупу работника Офиса президента для содействия назначению на должность председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

«В производстве Павлова фигурирует как заинтересованое в назначении лицо», — пишет «Главком», сообщая, что две ее влиятельные знакомые, работавшие в Офисе президента и Министерстве культуры на руководящих должностях, «были заинтересованы в получении неправомерной выгоды за содействие в таком назначении».

В статье также содержится предположение, что это производство так и не будет доведено до суда. При этом Павлова продолжает руководить стратегическим ведомством. «Главком» отмечает, что новое правительство может назначить нового «и. о.» к проведению нового конкурса, поскольку у Павловой заканчивается ее «временный» срок.

«В целом «кейс» Павловой еще раз подтвердил, что конкурсные отборы, которые считались панацеей, себя дискредитировали. Их можно останавливать и отменять, объявлять по-новому, пока выбор не будет сделан в пользу нужных персон. Или назначать вне конкурса неопытных «и. о.», которые в своем подвешенном статусе будут выполнять прихоти «старших товарищей», — резюмирует автор материала.

Фото документов — «Главком»

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Зона отчуждения ЧАЭС&nbsp;— табличка

СМИ узнали интересные факты из биографии нового руководителя зоны отчуждения ЧАЭС

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