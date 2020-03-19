Общество и люди

В четверг, 19 марта, в Одессе, где накануне наблюдался транспортный коллапс, водители маршрутных такси, трамваев и троллейбусов стараются соблюдать изданное накануне властями предписание: не перевозить более 10 человек в салоне, а также, чтобы все пассажиры соблюдали масочный режим. При этом защитных масок в городе не сыскать, как говорится, днем с огнем; альтернатива — приобретать их по сверхспекулятивным ценам.

Подобные действия водителей вызывают агрессию у пассажиров. Так, на крупнейшем жилом массиве — Котовского — недовольные блокировали трамвайные пути, требуя везти всех, а не по 10 человек в вагонею. В трамвае № 10 возмущенные выбили стекло, а в вагоне трамвая № 20 вообще угрожали водителю ножом…

Как сообщили в Одесском горсовете, подобные протесты проходят в наиболее отдаленных от центра районах города — Суворовском, Киевском, Малиновском.

Из-за перекрытий общественный транспорт не ходит, на остановках скапливается большое количество людей. Как уточнили в мэрии, ситуация усугубляется тем, что на маршруты сегодня вышло очень мало автобусов.

«В салон набивается много пассажиров, а водители не хотят платить штрафы по 17 тысяч гривен. Вчера такое уже было», — отметил представитель горсовета.

На коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс» сообщили, что вышеназванные протесты вспыхивают практически повсюду.

«Одни специально идут по трамвайным путям, не пропуская вагоны. Другие входят в салоны, где уже есть 10 пассажиров, и не хотят выходить. В итоге транспорт стоит, а протестующие говорят, мол, не поедет никто, раз нас не пускают…» — говорят в транспортном ведомстве.

Отмечается, что на остановках общественного транспорта сейчас находятся сотрудники безопасности указанного КП, которые проводят разъяснительную работу с пассажирами. Однако это пока практически ничего не дает.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что подобный транспортный коллапс наблюдается и в Киеве с началом введения карантина. Ситуация остается сложной и на второй день ограничений, когда закрыто метро, нет электричек и запрещено перевозить больше 10 пассажиров в наземном транспорте.

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