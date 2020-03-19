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Вкусные и полезные горячие напитки: легкие рецепты (фото)
В непростой период, который сейчас переживает все человечество, многое изменилось. Другим стал темп жизни, несколько сместились акценты в приоритетах — важнее всего сейчас здоровье. Питание же должно быть еще более полезным. Витамины в еде и напитках — лучшие друзья организма. А еще врачи советуют пить побольше теплого. Это могут быть чаи, какао, латте…
Правда, порой хочется придумать что-то особенное, но не всегда хватает фантазии. Вкусными рецептами необычных напитков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Сейчас, как никогда, надо беречь здоровье, — говорит Элла Иванова. — И один из прекрасных способов его поддержать — приготовить полезный чай, чтобы укрепить иммунитет.
— Поделитесь рецептами?
— С удовольствием!
Чай с лимоном и имбирем
Ингредиенты:
- лимон;
- имбирь или цукаты из имбиря;
- мята;
- гвоздика;
- мед.
Приготовление:
Воду довести до кипения и немного остудить. Соединить имбирь и лимон, гвоздику. Дать немного постоять, добавить мед и мяту.
Чай с базиликом и лимоном
Ингредиенты:
- пара веточек базилика;
- половина лимона.
Приготовление:
Базилик растереть в руках. Соединить с лимоном и гвоздикой. Залить горячей водой. Дать немного постоять. Добавить мед по вкусу. Или можно добавить сахар, сироп топинамбура.
Чай с облепихой
Ингредиенты:
- 100 г облепихи;
- пара веточек розмарина;
- сок лимона;
- гвоздика.
Приготовление:
Часть облепихи, розмарин и сок лимона перетереть в ступке. Выложить в прозрачную чашку перетертую облепиху и целые ягодки. Залить горячей водой. Дать немного постоять, добавить по вкусу мед или сахар.
— Какие главные секреты приготовления вкусного фруктового чая?
— Самое главное — выбрать качественные фрукты и ягоды, а также помыть их очень тщательно. Сейчас это особенно важно. Ведь фрукты лежат в магазине, как правило, без всякой упаковки. А вы замечали, как люди их выбирают? Многие перепробуют на ощупь несколько штук, пока определятся с выбором.
— Какие сочетания фруктов и специй ваши любимые?
— Мне нравится экспериментировать. Очень хороший тандем — яблоко и корица. Сейчас часто в фруктовый чай добавляю и гвоздику.
— Как правильно заваривать чай?
— Если чай завариваю в чайнике, обязательно обдаю предварительно чайник кипятком и только потом засыпаю чай. Это позволяет раскрыться чайному букету в полной мере. Заварив чай, дайте ему несколько минут настояться.
— Читала, что медики сейчас рекомендуют употреблять куркуму.
— Считается, что в ней содержатся вещества, которые обладают противовоспалительным действием. Есть у меня рецепт и напитка с куркумой. Он очень красивый и полезный.
Куркума-латте
Ингредиенты:
- 200 г молока;
- 50 г воды;
- куркума на кончике чайной ложки;
- корица;
- кардамон;
- мед;
- 1 чайная ложка кокосового масла.
Приготовление:
Соединить куркуму, воду, молоко, кокосовое масло. Добавить корицу и кардамон. Заварить все ингредиенты. Проварить 5 минут. Немного охладить и добавить мед. Это очень просто и вкусно. Приятного аппетита.
— Многим очень нравится какао. Как его приготовить в домашних условиях?
— Важно использовать какао высшего качества, тогда получите тот результат, о котором мечтаете. Какао — напиток, который ассоциируется с домашним уютом. Он вкусный, ароматный и питательный. Предлагаю рецепт пряного какао.
Какао с пряностями
Ингредиенты:
- 500 мл молока;
- 2 столовые ложки какао;
- специи: гвоздика, имбирь, корица;
- 100 мл воды;
- 1 столовая ложка меда.
Приготовление:
В сотейник налить воду и добавить какао. Добавить специи и мед и уварить нашу смесь 5−10 минут. Добавить молоко и прогреть какао. Не даем закипеть — тогда получится очень вкусный напиток. Можно добавить сахар, сироп топинамбура. Молоко можно взять кокосовое, миндальное, овсяное. Добавляйте, свои любимые специи. Приятного аппетита!
— А что посоветуете к напиткам?
— К чаю, например, рекомендую гриссини. Это хлебные палочки — вкусные и ароматные. Я их обожаю! Их готовлю без использования яиц и сыра, на белой и цельнозерновой муке.
Гриссини
Ингредиенты:
- 100 г теплой воды;
- 5 г сухих дрожжей;
- 5 г разрыхлителя;
- 100 г белой муки;
- 100 г цельнозерновой муки;
- 10 г сахара;
- 3 г соли;
- 20 г оливкового масла;
- 20 г растительного масла.
Приготовление:
В емкость налить теплую воду, добавить дрожжи и разрыхлитель. Потом соль, сахар, два вида масла и два вида муки. Замешивать тесто примерно 10 минут. Тесто должно стать эластичным, накрыть полотенцем и оставить на 1 час.
Раскатать тесто как можно тоньше. Нарезать на полоски и выложить на пергамент. Сбрызнуть водой и посыпать солью. Оставить на 30 минут. Выпекать 10−15 минут при температуре 170 градусов. Приятного аппетита!
— Можно приготовить и творожное печенье, — говорит Элла Иванова. — Это очень легко. К процессу приготовления можете привлечь детей.
Творожное печенье
Ингредиенты:
- 150 г творога;
- 200 г сливочного масла;
- 50 грамм сахарной пудры;
- соль;
- 300 г муки.
Приготовление:
Взбить масло, творог с сахарной пудрой. Добавить соль, муку и замешать тесто. Завернуть в пленку и вынести в прохладное место на 30 минут.
Раскатать, вырезать печенье, выпекать при температуре 170 градусов, до готовности. Приятного аппетита.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Сейчас трудное время для всех. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Соблюдайте личную гигиену. Пейте полезные чаи и укрепляйте иммунитет.
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