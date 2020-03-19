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Стиль жизни

Вкусные и полезные горячие напитки: легкие рецепты (фото)

7:32 20 марта 2020 23
Полезные напитки
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

В непростой период, который сейчас переживает все человечество, многое изменилось. Другим стал темп жизни, несколько сместились акценты в приоритетах — важнее всего сейчас здоровье. Питание же должно быть еще более полезным. Витамины в еде и напитках — лучшие друзья организма. А еще врачи советуют пить побольше теплого. Это могут быть чаи, какао, латте…

Правда, порой хочется придумать что-то особенное, но не всегда хватает фантазии. Вкусными рецептами необычных напитков с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Сейчас, как никогда, надо беречь здоровье, — говорит Элла Иванова. — И один из прекрасных способов его поддержать — приготовить полезный чай, чтобы укрепить иммунитет.

— Поделитесь рецептами?

— С удовольствием!

Чай с лимоном и имбирем

Ингредиенты:

  • лимон;
  • имбирь или цукаты из имбиря;
  • мята;
  • гвоздика;
  • мед.

Приготовление:

Воду довести до кипения и немного остудить. Соединить имбирь и лимон, гвоздику. Дать немного постоять, добавить мед и мяту.

Чай с базиликом и лимоном

Ингредиенты:

  • пара веточек базилика;
  • половина лимона.

Приготовление:

Базилик растереть в руках. Соединить с лимоном и гвоздикой. Залить горячей водой. Дать немного постоять. Добавить мед по вкусу. Или можно добавить сахар, сироп топинамбура.

Чай с облепихой

Ингредиенты:

  • 100 г облепихи;
  • пара веточек розмарина;
  • сок лимона;
  • гвоздика.

Приготовление:

Часть облепихи, розмарин и сок лимона перетереть в ступке. Выложить в прозрачную чашку перетертую облепиху и целые ягодки. Залить горячей водой. Дать немного постоять, добавить по вкусу мед или сахар.

Чай с облепихой – вкусный и полезный

— Какие главные секреты приготовления вкусного фруктового чая?

— Самое главное — выбрать качественные фрукты и ягоды, а также помыть их очень тщательно. Сейчас это особенно важно. Ведь фрукты лежат в магазине, как правило, без всякой упаковки. А вы замечали, как люди их выбирают? Многие перепробуют на ощупь несколько штук, пока определятся с выбором.

— Какие сочетания фруктов и специй ваши любимые?

— Мне нравится экспериментировать. Очень хороший тандем — яблоко и корица. Сейчас часто в фруктовый чай добавляю и гвоздику.

— Как правильно заваривать чай?

— Если чай завариваю в чайнике, обязательно обдаю предварительно чайник кипятком и только потом засыпаю чай. Это позволяет раскрыться чайному букету в полной мере. Заварив чай, дайте ему несколько минут настояться.

— Читала, что медики сейчас рекомендуют употреблять куркуму.

— Считается, что в ней содержатся вещества, которые обладают противовоспалительным действием. Есть у меня рецепт и напитка с куркумой. Он очень красивый и полезный.

Куркума-латте

Ингредиенты:

  • 200 г молока;
  • 50 г воды;
  • куркума на кончике чайной ложки;
  • корица;
  • кардамон;
  • мед;
  • 1 чайная ложка кокосового масла.

Приготовление:

Соединить куркуму, воду, молоко, кокосовое масло. Добавить корицу и кардамон. Заварить все ингредиенты. Проварить 5 минут. Немного охладить и добавить мед. Это очень просто и вкусно. Приятного аппетита.

Куркума-латте – напиток необычный

— Многим очень нравится какао. Как его приготовить в домашних условиях?

— Важно использовать какао высшего качества, тогда получите тот результат, о котором мечтаете. Какао — напиток, который ассоциируется с домашним уютом. Он вкусный, ароматный и питательный. Предлагаю рецепт пряного какао.

Какао с пряностями

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;
  • 2 столовые ложки какао;
  • специи: гвоздика, имбирь, корица;
  • 100 мл воды;
  • 1 столовая ложка меда.

Приготовление:

В сотейник налить воду и добавить какао. Добавить специи и мед и уварить нашу смесь 5−10 минут. Добавить молоко и прогреть какао. Не даем закипеть — тогда получится очень вкусный напиток. Можно добавить сахар, сироп топинамбура. Молоко можно взять кокосовое, миндальное, овсяное. Добавляйте, свои любимые специи. Приятного аппетита!

— А что посоветуете к напиткам?

— К чаю, например, рекомендую гриссини. Это хлебные палочки — вкусные и ароматные. Я их обожаю! Их готовлю без использования яиц и сыра, на белой и цельнозерновой муке.

Гриссини

Ингредиенты:

  • 100 г теплой воды;
  • 5 г сухих дрожжей;
  • 5 г разрыхлителя;
  • 100 г белой муки;
  • 100 г цельнозерновой муки;
  • 10 г сахара;
  • 3 г соли;
  • 20 г оливкового масла;
  • 20 г растительного масла.

Приготовление:

В емкость налить теплую воду, добавить дрожжи и разрыхлитель. Потом соль, сахар, два вида масла и два вида муки. Замешивать тесто примерно 10 минут. Тесто должно стать эластичным, накрыть полотенцем и оставить на 1 час.

Раскатать тесто как можно тоньше. Нарезать на полоски и выложить на пергамент. Сбрызнуть водой и посыпать солью. Оставить на 30 минут. Выпекать 10−15 минут при температуре 170 градусов. Приятного аппетита!

Гриссини – ароматные хлебные палочки

— Можно приготовить и творожное печенье, — говорит Элла Иванова. — Это очень легко. К процессу приготовления можете привлечь детей.

Творожное печенье

Ингредиенты:

  • 150 г творога;
  • 200 г сливочного масла;
  • 50 грамм сахарной пудры;
  • соль;
  • 300 г муки.

Приготовление:

Взбить масло, творог с сахарной пудрой. Добавить соль, муку и замешать тесто. Завернуть в пленку и вынести в прохладное место на 30 минут.

Раскатать, вырезать печенье, выпекать при температуре 170 градусов, до готовности. Приятного аппетита.

Творожное печенье готовится очень легко

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Сейчас трудное время для всех. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья. Соблюдайте личную гигиену. Пейте полезные чаи и укрепляйте иммунитет.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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