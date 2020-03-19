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В Киеве спасали малыша, который в отсутствие родителей вышел «погулять» на подоконник (видео)
Введенный с 12 марта карантин в школах и детских садах в разы увеличил количество опасных инцидентов с детьми. В Киеве оставленный без присмотра малыш оказался на подоконнике, а потом через открытое окно свесился наружу. К моменту прибытия спасателей ребенок был в шаге от того, чтобы упасть с высоты четвертого этажа.
Видео спасательной операции в Дарницком районе столицы опубликовал Киев Оперативный. Бригада, прибывшая на вызов, растянула внизу полотнище, если ребенок все-таки свалится с высоты. Параллельно один из спасателей по выдвижной лестнице добрался до окна и вернул ребенка обратно в квартиру.
Напомним, ранее полиция опровергла, что будет штрафовать за прогулки с детьми во время карантина. Педиатр Евгений Комаровский также предложил во время карантина гулять с детьми, но соблюдать при этом ряд правил.
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