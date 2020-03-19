Спорт

Не спасли: известный английский футболист умер в 35 лет

Бывший футболист «Астон Виллы», «Кардифф Сити» и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем, который последние 12 дней был подключен к аппарату жизнеобеспечения, скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.

Накануне полиция подтвердила, что Уиттингем оказался в больнице в результате несчастного случая. Бывший футболист еще вечером 7 марта во время просмотра в одном из пабов встречи Англия — Уэльс в рамках Кубка шести наций по регби неудачно упал с лестницы и получил травму головы. Старания врачей не помогли вернуть футболиста к жизни.

После смерти Уиттингема его бывший клуб «Кардифф Сити» на официальном сайте выступил с заявлением.

«Весть о внезапном и безвременном уходе Питера потрясла нас. Все мысли о его семье. Просим, чтобы общественность уважала неприкосновенность частной жизни семьи Питера в это непостижимо жестокое и трудное время.

Питер был семейным человеком, он излучал свет своим юмором, теплотой и индивидуальностью. Как футболист — он отличался талантом, легкостью, грацией и смирением. Мы любим тебя, Пит, и твоя память навсегда останется с нами", — говорится в заявлении.

Отметим, что в активе полузащитника Питера Уиттингема более 400 матчей за «Кардифф Сити» и 85 мячей. Он также выступал за «Астон Виллу», «Бернли», «Дерби Каунти» и «Блэкберн Роверс». Футболист 16 раз надевал футболку молодежной сборной Англии и забил 3 мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скончался легендарный голкипер «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг.

Фото ФК «Кардифф Сити»

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