«Такой наглости себе еще никто не позволял!»: шокирующие подробности съемок «Холостяка-10» (фото)

Шоу-бизнес

На СТБ стартовал 10-й сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Как выяснилось, из-за того, что он действующий пилот, съемки реалити пришлось сдвинуть с осени на зиму. О том, с какими сложностями пришлось столкнуться команде проекта, почему возле номера Холостяка собирались ставить охрану, и о первом в истории шоу прыжке с парашютом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала директор творческой студии СТБ, создающей романтическое реалити «Холостяк», Анна Калина.

— Почему десятым Холостяком выбрали именно Макса?

— На самом деле, мы очень давно искали пилота, но все никак не находили. Это было своего рода мечтой создателей проекта. Макса мы нашли в этом году в соцсетях — увидели страничку пилота, по происхождению — украинца, который живет в Америке. Написали ему за полгода до съемок, и Макс очень долго не отвечал. А потом взял — и ответил, когда мы серьезно уже рассматривали совершенно другого претендента. Мечте суждено сбыться (улыбается. — Авт.).

— В этом году съемки 10-го сезона стартовали гораздо позже, чем обычно. С чем это связано?

— Старт съемок мы сдвигали ради Макса, так как он действующий пилот и просто не мог посвятить время проекту раньше декабря. Логистика у нашего реалити очень сложная: нужно спланировать покупку билетов за границу, выделить время на съемки, монтаж. Хоть нам и пришлось перенести дату старта на несколько месяцев, снимали мы, как обычно, три месяца — ровно столько, сколько проект идет в эфире. Правда, из-за такого «переноса» у нас практически не было выходных. Приходилось снимать чуть ли не в новогоднюю ночь, чего мы обычно никогда не делаем.

— Какие у вас впечатления остались от Макса?

— Надо понимать, что Макс не медийная личность. До проекта он вообще не знал, что такое «Холостяк», телевидение и съемки. Это был большой плюс для девочек и большой минус для операторов. У нас есть много интересных разговоров Макса с участницами, но все, что на них видно — это затылок героя! Особенно часто это было в начале съемок. Макс вообще не считал нужным обращать внимание на камеры и не держал их в поле зрения — он сосредотачивался лишь на общении с девушками (смеется. — Авт.). Кроме того, Максу сложно давались интервью. Для читателей объясню: после каждого события, свидания, общения мы просим Холостяка и каждую участницу объяснить свое поведение, описать эмоции. А Макс, как настоящий мужчина, не любил это дело. Говорил: «Ну что здесь объяснять и разжевывать? Все же понятно!» Поэтому, прежде чем он начинал делиться впечатлениями, нам приходилось ему долго доказывать, что это вообще требует слов.

— Он говорил вам, что идет на проект с серьезными намерениями?

— Макс много лет прожил в Канаде и Америке, но ментально ему ближе наши девушки. Так случилось, что в жизни он столкнулся с женским обманом. И когда пришел на «Холостяк», он в том числе получил возможность разобраться в себе, отношениях и сделать определенные выводы. Да, у Макса была искренняя цель — найти спутницу жизни. Он был к этому совершенно готов.

Макс — настоящий мужчина. В нем есть инициативность — он берет и делает. Он красив. У него отличное чувство юмора, что очень часто помогало не только ему, но и девушкам и всей съемочной группе в непростых условиях съемки. Мой самый любимый эпизод этого сезона — Первая вечеринка. Понаблюдав за Максом, за тем, как он общается и ведет себя с девушками, мы поняли, что не ошиблись с выбором Холостяка!

— Случались курьезы на съемочной площадке?

— Для Макса проект — это реальная жизнь, поэтому часто он не обращал внимания на то, что идет съемка. На одном из свиданий он просто забыл дать девушке розу! Пообщался с ней, она ему понравилась, а цветок не дал (смеется. — Авт.).

— Чем вам запомнился этот сезон?

— Благодаря Максу у нас с командой осуществились две мечты: мы нашли Холостяка-пилота и Холостяк прыгнул с парашютом. Дело в том, что нам всегда этого очень хотелось, но главные герои откровенно побаивались. В этом сезоне будет все! Теперь нам придется придумывать новые мечты.

— Накануне знакомства с Холостяком были какие-то необычные просьбы от девушек к команде проекта?

— Своей смелой идеей нас удивила Дана, профессиональный массажист. Прямо на первой вечеринке она захотела сделать Холостяку массаж. Для этого нам нужно было найти комнату с кроватью.

Среди героинь была диджей Лера — она хотела выступить для Макса. Чтобы это произошло, нам нужно было пригнать грузовик и разместить на съемках габаритную технику.

Была Алена, которая появилась перед Максом в красном платье с крыльями. Но зрители не знают, что ее первоначальная идея была куда масштабнее. Она хотела спуститься к Холостяку с небес на парашюте! Но зимой реализовать такую задумку было, увы, невозможно.

Запомнилась Юля, которая не захотела приезжать на первую вечеринку вместе с остальными девушками на лимузине, а попросила, чтобы Холостяк за ней заехал сам. Такой наглости у нас себе еще никто не позволял!

— Ни один сезон «Холостяка» не обходится без скандалов между девушками.

— Могу рассказать лишь один спойлер. Помните, в прошлом сезоне была яркая сцена с Никитой Добрыниным и Дашей Квитковой, которые поцеловались на глазах у остальных девушек? Так вот, нынешний сезон «переплюнул» прежние и в этом смысле! Он еще жарче и эмоциональнее.

— Значит, непредвиденных ситуаций будет достаточно?

— И не только связанных с главными героями. Помню, однажды мы чуть не сожгли виллу, где жили участницы! Для проведения одного действия нам понадобился большой чан с горящим огнем. В какой-то момент этот чан лопнул, и огонь начал вытекать. Мы еле успели все потушить.

Но самые большие сложности были не организационными, а, скорее, смысловыми. Макс очень понравился девушкам еще с Первой вечеринки, и это даже немного сыграло против нас. По правилам реалити, участницам запрещено общаться с Холостяком вне камер, чтобы зрители не упустили ничего важного. Но в 10-м сезоне следить за выполнением этого правила было очень сложно. Как только камеры выключались, девушки сразу бежали к Максу, пытались узнать, в каком номере он живет. Пришлось задуматься о том, чтобы поставить охрану — настолько их заинтересовал Холостяк. Признаюсь, изначально у нас была задумка выделить девушек, которые за спиной говорят о Максе плохо, но таких просто не нашлось!

— В этом году о своем намерении пожениться объявила пара девятого сезона — Никита Добрынин и Даша Квиткова. Как полагаете, в чем их секрет?

— Все очень просто: и он, и она выбирали сердцем. То, что Никита по-особенному относится к Даше, вовлеченному зрителю наверняка было видно уже после третьего выпуска. Он был готов ради нее совершать поступки и даже пренебрегать правилами. У них все совпало. У них очень схожи стремления и сам образ жизни за пределами «Холостяка». И из одного общего мира в проекте они вышли в другой общий мир. Мы с командой очень рады быть причастными к созданию новой семьи. Так что, скоро погуляем на свадьбе!

Напомним, первой девушкой, которую пригласил на индивидуальное свидание Макс Михайлюк, стала 25-летняя Наташа — бизнес-леди из Днепра. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Наташа рассказала, как попала на «Холостяк», почему отказалась от массажа на первом свидании и за что отсидела сутки в полиции.

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