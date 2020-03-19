Князь Монако стал первым в мире монархом, заразившимся коронавирусом

Мир

Князь Монако Альбер II стал первым в мире монархом, заразившимся коронавирусом. Дворец официально подтвердил, что тест 62-летнего князя на COVID-19 оказался положительным. В настоящий момент его состояние оценивается, как удовлетворительное и не вызывает опасений у врачей. Князь продолжает работать, находясь в своей частной резиденции, и поддерживает контакт с членами правительства. За правителем Монако присматривает его личный врачи и медики больницы имени принцессы Грейс.

Альбер также призвал население своей страны соблюдать меры безопасности и ограничить контакты друг с другом.

Коронавирус также подтвердился у представителя другой королевской семьи Европы — главы дома Габсбургов, 59-летнего Карла Габсбург-Лотарингского. Он является внуком последнего австрийского императора Карла I.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса королева Великобритании Елизавета II отменила визит в Лондон императора и императрицы Японии и досрочно уехала в Виндзорский замок. К ней присоединился ее муж принц Филипп, которого доставили в Виндзор вертолетом из Сандрингема, где он проживал в последнее время. Супруги проведут время в самоизоляции вместе.

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