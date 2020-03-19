Из-за коронавируса королева Елизавета отказалась принимать у себя императора Японии (видео)

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После того, как принцесса Беатрис вынуждена была отменить свою свадьбу, из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок отложен официальный визит в Лондон императора Японии Нарухито (который взошел на престол в прошлом году после отречения его отца императора Акихито) и императрицы Масако. Как официально сообщил Букингемский дворец, это решение было принято после консультаций с правительствами Великобритании и Японии. «Ее Величество королева согласилась, что в данных обстоятельствах запланированный на весну 2020 года государственный визит Их Величеств императора и императрицы Японии в Великобританию следует отложить», — говорится в кратком сообщении.

Королева, отменившая свои публичные мероприятия, в последние дни продолжала давать частные аудиенции во дворце. Однако во второй половине дня 19 марта Елизавета II отправится в Виндзорский замок, где пробудет как минимум до окончания пасхального периода — а может, задержится еще дольше. Ее отъезд произойдет на неделю раньше, чем предполагалось.

Между тем о ситуации с пандемией высказались внуки королевы Елизаветы — принцы Уильям и Гарри. Гарри и его жена Меган Маркл обратились к народу через Instagram, призвав всех сплотиться перед лицом опасности. «Сейчас мы нуждаемся друг в друге, как никогда. Мы нуждаемся друг в друге ради истины, ради поддержки и ради того, чтобы чувствовать себя менее одинокими в этот период, который может быть страшным. В мире сейчас так много людей, которым прямо теперь нужна поддержка, которые неустанно трудятся, чтобы справиться с этим кризисом — за кулисами, на передовой или же дома…» , — написали они.

А принц Уильям записал видеообращение, в котором призвал собирать средства в помощь благотворительным организациям, которые поддерживают тех, кто испытывает трудности из-за вспышки новой болезни. Он отметил особую способность британцев выступать единым фронтом в тяжелые моменты.

Между тем в школе, где учатся старшие дети принца Уильям и Кейт Миддлтон принц Джордж и принцесса Шарлотта, с пятницы 20 марта отменяются занятия. Дети продолжат обучение дома.

The @NatEmergTrust has launched an appeal to raise funds to help local charities support individuals suffering hardship as a result of the coronavirus outbreak.



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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл самоизолировалась и надела на персонал перчатки, а принц Гарри переживает за королеву.

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