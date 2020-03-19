Мир

Скупают оружие и катаются на лыжах: как в США и других странах мира проводят карантин

Коронавирус захватил уже фактически весь мир. Всё новая и новая пугающая информация о количестве зараженных появляется, словно сводка с фронта. В сеть выложили страшные видео, снятые в городе Бергамо, который расположен в итальянской области Ломбардия. В этом городе 4 300 зараженных. На видео — колонна из военных автомобилей ночью перевозит гробы с умершими в другой город, так как на местном кладбище для них уже места не нашлось. Во многих странах введен полный карантин. То есть людям рекомендуется без особой потребности на улицу не выходить. Но в каждой стране по-своему реагируют на пандемию. «ФАКТЫ» пообщались с жителями США, Германии, Финляндии и Ливана, чтобы узнать, как у них переживают карантин.

США: «У кого есть патроны, голодным не останется»

— Информация о заболевших и умерших в Соединенных Штатах меняется каждую минуту, — рассказывает «ФАКТАМ» волонтер Светлана Мэгилл, проживающая в курортном городке Мертл-Бич (штат Южная Каролина). — Вот, пока с вами говорю, смотрю новости. Только что сообщали о восьми с половиной тысячах зараженных, а через двадцать минут цифра выросла до 8 690. Умерших на данный момент -148 (беседа проходила 18 марта. — Авт.). Только за одни сутки, 18 марта, в Нью-Йорке число зараженных коронавирусом выросло на 1 200 человек. А ведь говорил же Дональд Трамп: посидите дома, не выходите без особой надобности на улицу. Обещали компенсацию каждой семье — по 2 тысячи долларов выплатить за вынужденный карантин. Так нет. У нас особенно молодежь бесшабашная. Во всем мире пандемия, а они гуляют по магазинам, тусуются.

Смотрю сейчас новости про Украину, и хочу сказать, что очень одобряю действия президента Зеленского, что закрыли метро и ввели ограничения перевозок в городском транспорте. В США еще к этому должны прийти. Но нужно действовать более жестко, как, например, в Чехии: вышел в город без масок и перчаток — штраф 130 тысяч долларов или тюрьма.

Слежу за ситуацией с пандемией коронавируса по всему миру. Смотрите, Китай очень быстро справился с вирусом. У них теперь почти нет новых заражений, открывают границы. Почему? Потому что у них тюрьма за нарушение режима чрезвычайной ситуации. Тех, кто гулял без дела по улицам без защитных масок, полиция отлавливала и жестоко избивала. Но при этом власть же и обеспечивала своих граждан продуктами, масками. А врачи своевременно оказывали медицинскую помощь.

— Вы считаете, что в США тоже надо действовать жестче?

— Да. Я считаю, что нужно объявлять полный карантин. У нас школы закрылись только 16 марта. Учеников переводят на дистанционное обучение. Правда, дети все-таки могут приходить в школу, чтобы получить традиционный обед. В США это святое.

Может быть, немного с опозданием, но в Штатах сейчас по всей стране закрываются учреждения, работники которых могут позволить себе работать дистанционно. Увеселительные заведения также закрыты. Рестораны работают только на доставку еды. В некоторых городах объявляют комендантский час с десяти вечера до пяти утра.

Пандемия диктует новую моду. Теперь люди при встрече на улице не целуются и не жмут друг другу руки. Они здороваются локтями.

Кстати, в Штатах люди нынче просто помешаны на чистоте. Носят с собой баллончики с антисептиком и постоянно моют руки.

— А как ситуация в магазинах с товарами первой необходимости?

— Туалетную бумагу и средства личной гигиены раскупают. Но с прилавков они не исчезают. В США сейчас очень большой спрос на оружие и патроны. Люди выстраиваются в огромные очереди, как положено, соблюдая дистанцию — на расстоянии метра друг от друга, чтобы купить пистолет или ружье. У нас в ходу шутка: «У кого есть патроны, голодным не останется». Сосед на полном серьезе говорит: «Скоро всех отправят на полный карантин и запретят выходить из дома. Многие потеряют работу. Начнутся грабежи. Люди начнут нападать друг на друга. Я должен защитить свою семью».

— Паника среди населения ощущается?

— Люди все разные. Кто-то паникует, кто-то продолжает жить своей жизнью, как будто бы ничего не происходит. А вот, например, жители Флориды уже привыкли к подобным бедствиям. Они каждый год готовятся к сезону ураганов: скупают предметы первой необходимости, воду в бутылках…

Кроме того, американцы не забывают и про своих домашних животных. Видела по телевизору, как один мужчина рассказывал, что накупил пеленок для своей собаки, чтобы она могла ходить в туалет дома и не заразилась.

Иностранные студенты в панике. Не знают, что им делать. Их выселяют из общежитий и отправляют домой. А ведь во многих странах, откуда они прибыли к нам, ситуация с коронавирусом еще хуже. Университеты закрываются. Теряют прибыль.

А вообще, вокруг царит неопределенность. Мало кто верит, что через пару недель пандемия закончится и все вернутся к обычной жизни. Президент Трамп заявил, что побороть вирус могут лишь к концу августа.

— Люди помогают друг другу?

— Конечно. Особенно помогают пенсионерам. Волонтеры приносят им из магазинов покупки.

Кстати, большинство церквей обратились к верующим с просьбой по возможности не приходить на службу. Особенно это касается пожилых прихожан. Для них в соцсетях будут организованы онлайн-трансляции богослужений. А для тех, кто все-таки придет в церковь, возле икон стоят антисептики.

— Насколько легко в США сдать тест на коронавирус?

— Это можно сделать, не выходя из автомобиля. Подъезжаете к специальному пункту и просто открываете окно. Врачи в защитных костюмах в короткое время возьмут у вас все необходимые анализы.

У нас военные базы сейчас переоборудуют под госпитали. Уже почти готовы два корабля-госпиталя для больных коронавирусом. Там по тысяче коек и по 12 комнат для операций!

Германия: «Страшно заразить стариков. Молодежь коронавируса не боится»

— Многие жители Германии сейчас сидят по домам, — сказала в интервью «ФАКТАМ» жительница города Крефельд Юлия Бинке. — Государственные учреждения не принимают посетителей. Все консультации и услуги только по телефону или по почте.

— В Крефельде около 250 тысяч населения. Много у вас заболевших?

— У нас 36 человек с подтвержденным диагнозом. В целом, насколько мне известно, в Германии от коронавируса умерли 12 человек. При этом среди граждан паники не наблюдается. Я, по крайней мере, с ней не сталкивалась. Единственное, что напоминает о пандемии, — в магазинах пустые полки, на которых раньше лежали макароны и туалетная бумага.

В защитных масках в нашем городке пока не видела ни одного человека. И я тоже не покупала масок. Просто еще не вижу в этом смысла.

Мы с мужем стараемся выходить на прогулку вечером, часов в семь. К тому времени улицы нашего городка пустынны. Людей почти нет.

— Движение муниципального транспорта не ограничивали?

— Автобусы ходят по обычному распорядку. Единственное нововведение: если раньше можно было купить билет при входе в транспорт у водителя, то теперь вход только по проездным. Хотя местные власти советуют автобусами пользоваться лишь в случае крайней необходимости. Я своему мужу тоже не советую ездить городским транспортом. Благо мы живем недалеко от его работы. Пусть пешком ходит. Так надежнее.

А вообще, в Германии у меня создалось такое впечатление, что молодежь не боится заразиться. Среди людей моего поколения — тех, кому еще нет тридцати, — ходит поговорка: «Страшно не самому заболеть, а заразить стариков». У молодежи иммунитет покрепче будет. А за пенсионеров переживаешь.

Финляндия: «Если у вас „всего лишь“ поднялась температура, „скорая“ не приедет»

— В Финляндии сейчас введено экстренное положение. Закрываются границы с соседними странами, но детские сады продолжают работать, — рассказал «ФАКТАМ» музыкант оркестра Максим Филатов, проживающий в городе Лаппеенранта. — В стране введено ограничение: больше десяти человек одновременно на улице собираться не должно.

Отменяют также и поезда по всей стране. Но не все. С Хельсинки сообщение есть. Корабли и автобусы отменяют. При этом, если вы заранее покупали билеты, а ваш рейс отменили, то деньги вам не вернут. Могут предложить просто перенести поездку.

— Карантин в Финляндии официально пока не объявляли. А какие настроения у граждан? Ощущается паника?

— Все произошло очень быстро. В прошлый четверг, 12 марта, Финляндия еще жила обычной жизнью. А уже 13 марта ввели режим экстренного положения. Паника есть пока только у представителей малого бизнеса. Они опасаются, что им вскоре придется полностью закрываться. Вот я сегодня обедал в небольшом ресторанчике, так владелец пожаловался мне, что очень мало посетителей.

— А в магазинах как? Полки не пустые?

— Дезинфицирующие средства разобрали очень быстро. Всего за пару дней. Я не помню такого, чтобы в магазинах и аптеках на полках не было дезинфекторов. Кроме того, разметают туалетную бумагу и замороженные продукты. При этом колбасу почему-то покупают неохотно.

Какая-то странная ситуация создалась в медицине. Создается такое впечатление, что врачей стало меньше. А очереди в медицинские кабинеты значительно выросли.

Врачи «скорой» отказываются приезжать на вызов, если у вас «всего лишь» легкое недомогание и чуть-чуть подскочила температура. Говорят: звоните, когда станет хуже.

— Ну, а сдать тест на коронавирус несложно?

— Его можно сдать только в столице — Хельсинки. Эта процедура не бесплатная — 190 евро. Но говорят, что если ситуация с зараженными будет ухудшаться, то провериться на вирус можно будет и в других городах.

Максим Филатов сейчас без работы. Его оркестр нигде не выступает. Концерты отменили. Выехать из страны невозможно. Супруга Максима со старшей дочкой выезжала в Россию для оформления документов, да так там и застряла. Теща с еще двумя детьми не может выехать из Латвии. Сколько времени понадобится, чтобы семья воссоединилась, никто не знает.

Ливан: «Первый день карантина отметили массовым походом на горный курорт»

— В Ливане уже около 100 случаев заражения коронавирусом, — рассказывает фотограф Ольга Зхейб. — Три человека умерли. В стране введен полный карантин. То есть без особой необходимости на улицу выходить нельзя. А если и выходишь, то должен быть в защитной маске и перчатках. Все мероприятия отменили, полиция выгоняет людей из офисов.

Интересно, что на днях правительство обратилось к народу с просьбой скинуться на борьбу с коронавирусом. И это при том, что в стране дефолт и безработица. А еще людям не выдают банковские вклады в полном объеме. Все строго лимитировано.

— Как у вас можно провериться на коронавирус?

— Анализы платные. Чтобы провериться на наличие вируса, нужно выложить 100−200 долларов.

— Как люди реагируют на пандемию коронавируса?

— Поначалу информацию о смертельном вирусе здесь серьезно не восприняли. В начале карантина, когда в первую неделю закрыли школы, люди массово поехали на горный курорт — кататься на лыжах. На курорте, где работает мой муж, было по пять-шесть тысяч отдыхающих каждый день.

— Перед смертью не надышишься? Или думали, что в горах безопаснее?

— Нет. Просто, говорю же, люди восприняли карантин как внезапный отпуск и дополнительные каникулы. Все рестораны и кафе были переполнены, пока их не закрыли по распоряжению правительства.

— А сейчас какая ситуация на курорте?

— Полиция ведет патрулирование. Всех отдыхающих с набережной выгоняют и отправляют домой. Курорт закрыли после того, как журналисты сделали репортаж об огромном количестве туристов во время пандемии. Муж остался без работы.

— Границы тоже закрыты?

— Да, Ливан после начала карантина закрыт для иностранцев. Авиарейсы все отменили. Но дело в том, что перед самым началом карантина в Ливан приехало большое количество иранцев. Говорят, у многих из них обнаружили вирус.

— Как ходит общественный транспорт?

— Общественного транспорта как системы здесь нет. Есть автобусы, которые курсируют по главной автостраде — с севера на юг. Но в них ездят в основном сирийцы, бангладешцы, эфиопы, все иностранные рабочие и студенты, у которых нет машин. Остальные передвигаются на собственных автомобилях.

Кстати, в Бейруте — столице Ливана — одна сеть супермаркетов приняла решение, что с восьми до девяти утра будет обслуживать исключительно беременных женщин, чтобы им не пришлось контактировать с большим количеством людей, среди которых могут быть зараженные.

Ранее «ФАКТЫ» рассказали о том, как противостоят пандемии в разных странах Европы, а также в Китае и Америке.

«ФАКТЫ» также информировали, кто в первую очередь находится в группе риска и может с большей долей вероятности заразиться коронавирусом.

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