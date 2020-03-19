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НБУ разрешил крымчанам открывать счета в украинских банках
Украинцам с регистрацией в оккупированном Крыму разрешат открывать счета и оформлять депозит в украинских банках. Такое решение принял Национальный банк Украины. Изменения вступят в силу с 27 апреля.
Крымчан с украинским паспортом банки будут вновь рассматривать как резидентов Украины. Будет отменена норма 2014 года, когда банкам поручили переоформить счета крымчан и перевести их в категорию счетов нерезидентов. Теперь гражданам Украины на полуострове возобновят статус резидентности.
«Отменяются специальные нормы по применению валютного законодательства к гражданам Украины, которые имеют крымскую регистрацию, и восстанавливается статус их резидентности. Указанные послабления призваны облегчить доступ таких граждан к базовым услугам, таким как открытие банковского счета или депозита в украинских финансовых учреждениях», — говорится в заявлении НБУ.
Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Россия прекратила деятельность на полуострове украинских банков. Украина 12 августа 2014 года приняла закон «О создании свободной экономической зоны «Крым». А НБУ приравнял к нерезидентам граждан и юридических лиц, зарегистрированных в Крыму.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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