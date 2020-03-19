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В России во время богослужений будут использовать "противовирусный" ладан
В России, где, по последним данным, подтверждены 199 случаев заражения коронавирусом, не стали отменять массовые собрания в храмах. Вместо этого активно ищут способы устранить угрозу, не отменяя богослужения. Одним из таких способов называют «противовирусный ладан» — его рекомендуется загружать в кадило и использовать в таинствах.
Ладан, которому приписываются «усиленные противовирусные эффекты», производится при женском монастыре в Екатеринбурге. Функцию поднятия иммунитета должны взять на себя добавленные в состав эфирные масла цитруса, лаванды, герани и базилика.
Всемирная организация здравоохранения, оперативно отслеживающая все фейки о коронавирусе, уже выступила с разъяснением, что на сегодня пока нет ни лекарств, ни веществ, ни их смесей, которые могут предотвратить заболевание. Поэтому ВОЗ не рекомендует какие-либо специфические препараты для профилактики COVID-19.
Напомним, в Москве в монастыре монахи решили устраивать крестные ходы ради избавления от коронавируса, тогда как врачи, напротив, советуют в период пандемии максимально ограничить массовые акции.
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