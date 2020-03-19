Уже три человека умерли от коронавируса в Украине: свежая статистика от Минздрава

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В Украине подтвердили три новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Двое пациентов сейчас находятся в больницах Днепропетровской области, еще один диагноз подтвержден в Ивано-Франковске. Таким образом в целом по Украине зафиксирован 21 случай заражения. Трое заболевших скончались.
В Днепропетровской области с подозрением на заболевание госпитализировали 11 человек (9 в областном центре, двое — в Кривом Роге). 19 марта положительный результат анализов пришел по двоим заболевшим. Оба они недавно вернулись из загранпоездки.
«Есть два лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Пациенты получают всю необходимую помощь», — отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко. В области проверяют лиц, с которыми контактировали заболевшие перед госпитализацией.
Также стало известно, что коронавирус добрался до Ивано-Франковской области. Подтвержден диагноз у 56-летней женщины, которая 17 марта скончалась в инфекционной больнице. Пациентка поступила в тяжелом состоянии, и через сутки врачи зафиксировали смерть.
Напомним, по состоянию на 19 марта был подтвержден новый случай заболевания в Житомирской области. Всего в Украине вирусологическая референс-лаборатория подтвердила 17 позитивных результатов COVID-19, еще четыре диагноза поставили региональные лаборатории (два в Днепропетровской, один в Житомирской области и один в Киеве).
Фото МОЗ України/Facebook
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