Мир

Италия уже несколько дней занимает первое место в Европе и второе в мире по числу инфицированных коронавирусом. А теперь вышла на первое место в мире по количеству смертей от COVID-19. По данным на вечер 19 марта, в этой стране выявлено 41 тысяча 35 случаев заражения. Из них 3 405 завершились летальным исходом. В Китае, который до сих лидировал, пандемия унесла 3 245 жизней. Только за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек.

Первая смерть от COVID-19 была зафиксирована в этой стране 22 февраля в городке Во Эуганео, расположенном недалеко от Венеции. Население в нем небольшое — 3 400 жителей. Медики рискнули провести здесь следующий эксперимент — протестировали на коронавирус поголовно всех!

Тесты сдали все без исключения, независимо от того, были у человека симптомы или нет. Положительный результат сразу оказался у 3% жителей городка. Причем на каждого инфицированного с симптомами выявили 10 носителей COVID-19 без каких-либо симптомов заболевания. Всех зараженных поместили в строгую изоляцию. Туда же отправили еще и тех, с кем эти люди контактировали.

Профессор Андреа Кресанти, участвовавший в эксперименте, рассказал о нем газете The Financial Times. «Спустя 10 дней мы провели тесты у всех, кто находился на строгом карантине. Число инфицированных сократилось на 90%!» — заявил Кресанти.

Повторные анализы выявили шесть новых зараженных. Их оставили в строгой изоляции. «Повторное тестирование помогло нам выявить эти случаи и помешать дальнейшему распространению вируса», — подчеркивает профессор. С тех пор в Во Эуганео нет ни одного нового инфицированного.

Мэр городка Джулиано Мартини подтвердил данную информацию. «Всеобщее тестирование было крайне важным, оно спасло много жизней», — считает он.

Опыт Во Эуганео теперь намерены распространить на всю область Венето. Здесь начнут делать по 11 тысяч тестов в сутки.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус тоже считает, что это очень важно. Он призвал все страны активнее тестировать население на наличие коронавируса. «Наше главное послание всем — тестируйте, тестируйте, тестируйте!» — заявил Гебреисус.

Многие итальянские больницы между тем столкнулись с острым дефицитом клапанов для систем искусственной вентиляции легких. Такие клапаны рассчитаны на работу в течение восьми часов, не более. Затем их нужно обязательно менять. Учитывая число больных в стране, нуждающихся в условиях пандемии в данной процедуре, клапанов катастрофически не хватает.

Недавно в набат забила больница Кьяри, коммуны, расположенной в Ломбардии между городами Брешиа и Бергамо. В отделении интенсивной терапии здесь лежат 250 пациентов с COVID-19. А клапаны закончились.

Об этом узнала журналистка газеты Giornale di Brescia Нунция Валлини. Она тут же вспомнила о небольшой фирме Isinnova. Этот стартап, который работает в сфере 3D печати. Валлини обратилась к руководству фирмы с вопросом: могут ли они чем-то помочь?

Бизнесмены Массимо Темпорелли и Кристиан Фракасси немедленно отправились в больницу Кьяри и взяли образец клапана. Через три часа они вернулись в клинику и привезли с собой опытный образец, отпечатанный на 3D-принтере инженером Isinnova Алессандро Ромайоли. Клапан испытали на пациенте. Все работало прекрасно!



*Массимо Темпорелли и Кристиан Фракасси

Через несколько часов фирма, в которой работает всего 14 человек, поставила больнице первую партию клапанов, сообщает Reuters. Фракасси рассказал журналистам агентства, что эти изделия известны как клапаны Вентури. Стоят они у обычных поставщиков недешево. «У нас же себестоимость одного клапана составила 1 евро. Мы решили печатать их для больниц бесплатно. Вот только мощностей не хватает. Чтобы отпечатать 100 клапанов для Кьяри мы все не спали двое суток», — признался Фракасси.

Но выход Isinnova уже нашла. Стартап связался с другими итальянскими компаниями, работающими в этой же сфере и имеющими 3D-принтеры. Те с готовностью поддержали идею. Теперь больницы Ломбардии смогут получать клапаны Вентури бесплатно и в необходимом количестве.

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Фото в заголовке Corriere Della Sera

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