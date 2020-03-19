Каннский кинофестиваль и "Игры непокоренных" в мае не состоятся из-за коронавируса

Шоу-бизнес

В четверг, 19 марта, организационный комитет Каннского международного кинофестиваля принял решение отменить его проведение в мае. Церемония открытия главного кинофорума в мире была запланирована на 12 мая. А победителей собирались объявить 23 мая. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы.

Пока не ясно, на какой срок будет перенесен фестиваль. Оргкомитет рассматривает возможность его проведения в конце июня или начале июля. Однако все это лишь предположения. Напомним, ранее УЕФА решил перенести чемпионат Европы по футболу с июня 2020 года на июнь 2021 года. Во Франции отказались от проведения турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос. Пока его перенесли на сентябрь.

Кроме того, в мае не состоится крупнейший в мире песенный конкурс «Евровидение». Он должен был проходить в Роттердаме. Его перенесли на год.

Вечером 19 марта принц Гарри сделал важное заявление. «Игры непокоренных», которые должны были пройти в мае в Гааге, придется перенести на май или июнь 2021 года. Об этом герцог Сассекский лично сообщил в видеообращении, которое он выставил в Twitter.

Как видим, большинство крупных фестивалей или спортивных турниров, запланированных на май-июнь 2020 года, решено перенести либо на целый год, либо на осень. Очень похоже на то, что организаторам Каннского кинофестиваля придется в итоге последовать этому примеру.

Пока продолжает сопротивляться только Международный олимпийский комитет. В МОК и слышать не хотят о переносе Олимпийских игр в Токио, назначенных на конец июля — начало августа. Тем не менее, традиционную передачу Олимпийского огня в Афинах 19 марта провели впервые в истории без зрителей и журналистов.

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