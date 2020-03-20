Украина

В МВД решили, что строгий карантин, введенный по всей Украине с середины марта, нужно дополнительно усилить. Советник министра внутренних дел Иван Варченко предлагает карантин растянуть во времени и сделать тотальным. В соцсетях предсказуемо возмущаются, поскольку увидели в описанном сценарии Северную Корею и полицейское государство, а при воплощении всех пунктов — реальный концлагерь.

Советник дал понять, что карантин украинцам нужен не до 3 апреля, а более длительный. «Без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут», — считает он.

Также в МВД предлагают беспрецедентные ограничения для граждан. В таких масштабах карантин не вводило ни одного государство.

«Абсолютное большинство украинцев будет сидеть дома, — прогнозирует Варченко. — С штрафами за нарушение этого ограничения… Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам… Будет устанавливаться комендантский час… Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания… Походы в гости, вечеринки с друзьями, проведение семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будут запрещены».

Кроме формального запрета на выход из дома, задумались в МВД и над методами контроля. Предлагается использовать системы, чтобы отслеживать перемещение каждого гражданина и его контакты.

В соцсетях описанный сценарий карантина встретили в штыки. Ветеран АТО Сергей Турович считает, что при воплощении в жизнь перечисленных идей Украина превратится в настоящее полицейское государство.

Комментаторы согласны, что изображенная в сценарии Украина будущего уж слишком напоминает концлагерь.

Закончится все может развалом страны.

Ветеран АТО и блогер Алексей Петров опасается, что даже если смелые идеи советника не станут воплощать, тот все равно наговорил достаточно для начала паники. «Советник возьми и несколькими хаотичными мазками набросай сценарий всеобщего апокалипсиса… Хороший такой советник. Спокойный и главное умный. А если завтра, после таких заявлений в магазинах разметут все, вплоть до ушных палочек (на суп сгодятся), то он тут как бы и не причем! На войне не так страшен враг, как паникеры и «обезьяны с гранатой», — напоминает Петров.

Напомним, введенный в Украине карантин уже предусматривает отмену транспортного сообщения между населенными пунктами и ограничение поездок в пределах города. В ряде городов общественный транспорт отменили. Кроме того, по всей Украине не работают развлекательные заведения, закрыты магазины, кроме продовольственных и торгующие бытовыми мелочами. Главный санитарный врач не исключает, что карантин придется продлить.

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