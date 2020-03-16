20 марта 2020

Так было всегда. И так всегда будет. Одному поколению выпадает пережить войну, другому — переболеть страшной болезнью, третьему — ощутить на себе все тяготы экономического кризиса, четвертому — стать на длительное время частью политических и религиозных конфликтов… Судя по всему, нашему с вами, друзья мои, поколению суждено пережить и все, перечисленное выше, и все, о чем пойдет речь ниже. Так бывает. Очень редко, но бывает. Как говорится, с нашим счастьем.

Да, кстати, о нашем счастье. Сначала думал, что на фоне всего этого у меня даже язык не повернется напомнить вам о том, что сегодня в мире отмечается международный День счастья. Ну, и что, спросите вы, это же не повод для того, чтобы бездумно веселиться, сознавая, в какое время мы живем? А кто сказал, что веселиться нужно бездумно? Кто сказал, что вообще веселье является обязательным атрибутом настоящего счастья? Кто сказал, что ощущать счастье и наслаждаться им сполна можно и нужно только в день, определяемый Организацией Объединенных Наций в соответствующей резолюции? А во все остальные дни, что, постоянно трястись от страха перед пандемией, переживать из-за приближения старости (а значит, и неминуемого ухода из жизни), горевать, что чего-то постоянно не хватает — красивой одежды, дорогой машины, денег на отпуск, здоровья на занятия бегом, волос для пышной шевелюры, внешней привлекательности для того, чтобы все вокруг, только увидев вас, уже начинали сходить с ума, знаний, позволяющих сделать блестящую карьеру, и удачи, благодаря которой можно было бы сорвать джекпот в лотерее, а то и два, ведь у других людей такое порой случается?!

Дорогие мои, очнитесь, счастье — в нас самих. В нашем самоощущении того, что другому может показаться невыносимым переживанием проблем, а для нас — скорым приближением к результату долгого и упорного стремления к цели. Ницше писал: ''Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, он управляет своим счастьем…'' Оглянитесь вокруг. На фоне всех бед, переживаемых человечеством, нашей страной, каждым из нас, продолжает происходить бесконечное множество событий, способных приносить ощущение радости и счастья. И первые весенние цветы, и восход раннего солнца, и красивые виды родного города, и улыбки родных людей, и ощущение полезности вашей работы, и оказание помощи тем, кто от вас этого даже не ждал, и каждый день, прожитый вами, и каждый вздох, вами сделанный, — это ли не счастье?

Одна богатая дама, изо дня в день проезжая на парадной карете мимо скромной хижины лесоруба, у которого была большая и шумная семья, всякий раз посылала лакея узнать, по какому поводу они веселятся сегодня. Ответы просто шокировали ее. ''У них троих детей кормить практически нечем, а они радуются рождению четвертого ребенка!.. Им раз в неделю удается продать несколько вязанок дров, и они тут же устраивают пир горой!.. А все мое богатство меня не радует. И даже мои дочери постоянно доставляют мне одни неприятности. Да что же это такое? Где же справедливость?'' - донимала себя печальными размышлениями вельможная дама.

Не выдержав, она однажды пригласила к себе известного мудреца и попросила его дать совет, как же можно все-таки стать счастливой. ''У меня ведь есть все, чего только может желать человек, но это меня не радует. А какой-то нищий дровосек наслаждается жизнью вопреки всем моим представлениям о счастье''. ''Боюсь, я тут бессилен, — подумав, ответил мудрец. — Если ты не научилась видеть и ощущать окружающей тебя радости, то подсказать рецепт счастья тебе не сможет никто…''

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

