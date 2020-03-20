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Власть заподозрили в попытке заработать на панике вокруг коронавируса
Новый Кабинет министров засветился в первом грандиозном коррупционном скандале. В вероятном сговоре с главой «Укрпочты» Игорем Смелянским чиновники правительства решили заработать сотни миллионов гривен на «противодействии» пандемии. Анонимный источник из правительства слил в сеть проект постановления (готовится к утверждению в ходе завтрашнего заседания Кабмина), которым «Укрпочта» назначается монопольным поставщиком лекарственных препаратов, купленных через интернет-сеть. С одной стороны, правительство разрешает производителям осуществлять интернет-торговлю медицинскими препаратами, с другой — обязывает заключать договоры на оказание почтовых услуг с «Укрпочтой». Другие операторы рынка не имеют права оказывать аналогичные услуги.
Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко не удивлен тем, что в условиях пандемии коронавируса, в рядах новоназначенной центральной исполнительной власти быстро нашлись желающие хорошо нагреть руки на всеобщей смертельной угрозе.
«Понятное дело, что в условиях пандемии есть желающие хорошо заработать. И в данном случае могу предположить, что глава „Укрпочты“ Смелянский обратился с личной просьбой к правительству, и эту просьбу удовлетворили. Все превосходно понимают, что такая монополия на доставку лекарств в условиях ажиотажного спроса и тотального страха людей перед эпидемией будет приносить супердоход. И я не удивлюсь, если уже разработаны коррупционные схемы, при которых большая часть доходов „Укрпочты“ будет уходить в карманы нужных посредников. Повторюсь, на лекарства в Украине сейчас очень повышенный спрос, он вырос в 4−5 раз. А в связи с проблемой купить эти лекарства, да еще и доставить их, „Укрпочта“ будет зарабатывать колоссальные деньги. В итоге руководство „Укрпочты“ будет аккумулировать всю прибыль с посредниками от власти», — полагает Охрименко.
По мнению эксперта, вместо того чтобы реально бороться с эпидемией, консолидировать бизнес и общество, представители власти хотят заработать на общей беде.
«Это однозначно коррупционная схема и однозначно — личная договоренность Смелянского с властью. Такие решения случайно не принимаются. Все было заранее договорено и просчитано», — резюмировал Александр Охрименко.
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