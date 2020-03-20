Лук, чеснок и самогон: Павел Зибров раскрыл рецепт борьбы с коронавирусом (фото)

Шоу-бизнес

Семья народного артиста Украины Павла Зиброва проводит карантин в своем загородном доме под Киевом. Здесь у популярного певца и модного диджея ЗибРембо есть огород, цветник, лесок и даже небольшое озеро. А в студии, обустроенной в дальнем крыле дома, он выпустил недавно хит «Модель XL».

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Павел Зибров рассказал, как карантин изменил жизнь его семьи, кто печет ему пироги и почему он не смотрит новости.

«Самогонный аппарат есть, свой огород, „закрутки“ — тоже. Продержимся!»

— Вот, стою у своего ставка, будем запускать толстолобика и белого амура, — рассказал Павел Николаевич. - А что нам еще делать?! Самогонный аппарат есть, свой огород, «закрутки» — тоже. Продержимся!

— Вы самогон вместо антисептика используете?

— Ну, да. Если нет под рукой антисептика, заменяем его самогоном, который градусов под пятьдесят. Льем на руки, обрабатываем лицо и, конечно, во внутрь тоже принимаем. Сейчас в моем рационе обязательны еще лук и чеснок. Причем в большом количестве, так что вирус не прорвется!

— Маски закупили?

— Да, мы с супругой Мариной приобрели их заранее. У нас они в нескольких вариантах — простые, для похода в магазин на пару часов. И такие, которые могут «работать» по несколько дней. Но, по большому счету, мы с Мариной передвигаемся на своей машине — нам не так страшно, а вот те, кто в общественном транспорте…

— Кто в вашей семье доставляет продукты?

— Мы ездим сами. Отпустили водителя и всех помощников. Кстати, всем при этом я сохранил заработную плату. Два раза в неделю к нам приходит женщина и делает полную «химчистку» дома. Когда заканчиваются продукты, мы с Мариной садимся в авто, перед входом в магазин надеваем маски и перчатки. Даже, бывает, делаем селфи с покупателями. Правда, только с теми, кто, как и мы, в масках. Здороваемся с помощью ног или локтей. В общем делаем все, как положено.

«Решил не рисковать и за четыре дня до концерта его отменил»

— Где вас застал карантин?

— Я был в Киеве и готовился к концерту в Трускавце. Практически все билеты уже были распроданы. Но я себе как представил, сколько поклонниц захотят подойти ко мне, сфотографироваться и поговорить! А ведь я не смогу никому отказать. Поэтому решил не рисковать и за четыре дня до концерта его отменил. Понятно, что пока никакие выступления даже не обсуждаются. «Сидим на бобах». Правда, все артисты сейчас в одинаковых условиях, так что мне не надо плакаться.

— Говорят, карантин на несколько лет назад отбросит украинский шоу-бизнес, который только начал восстанавливаться.

— Не знаю, кто там стал восстанавливаться! Если раньше перед Новым годом у артистов было по десять концертов, то теперь — два-три. Как раньше, никто уже не гуляет и не тратит бюджеты. Та же ситуация была и перед 8 Марта — у артистов один-два концерта! Бизнес не готов раскошеливаться на выступления исполнителей. Поэтому говорить о том, что у украинского шоу-бизнеса начался подъем, еще очень рано! Радоваться нечему. В лучшем случае, давая концерт, артист выходит по затратам в «ноль». Так было у меня, в Виннице. Я заработал 90 тысяч гривен, но сюда вошли аренда театра, звука, сцены, рекламная кампания, гостиница, гонорары коллективу… Я всем все раздал и был рад тому, что просто провел концерт на высоком художественном уровне и получил рекламу. А в кармане при этом ноль!

— Но такая ситуация не у всех артистов!

— Да, у десяти тех, которые на слуху, она лучше. Они собирают Дворцы спорта. Но этих артистов показывают по телевизору чуть ли не ежедневно, и мы все знаем их имена.

— С чего тогда живете вы?

— Есть частные вечеринки и мой диджей ЗибРембо. В свободное от основной работы время я надеваю джинсы, футболку, стягиваю резинкой волосы в дульку и «зажигаю». ЗибРембо, по сути, меня и спасает — его любят и часто приглашают! По крайней мере так было до карантина. Кто знает, как изменится ситуация после него.

— Дочь Диана сейчас находится с вами?

— Конечно! Ходит в спортивный зал — я временно переоборудовал под него биллиардную — и готовит. Последнее увлечение дочери — кулинария. Печет пироги, хачапури, балует нас пастой. Каждый день выдумывает что-то особенное. Недавно завела себе кулинарную книгу, куда записывает все рецепты. Советуется со своей бывшей няней Галей — та отменно готовит. Вот сегодня Диана должна порадовать нас борщом, приготовленным по рецепту Марины. Обычно по вечерам к нам приходит Андрей, парень Дианки, мы все садимся за накрытый стол и дочь следит за нашей реакцией на ее кулинарные изыски.

— Чем в карантине занимается Марина?

— Своим любимым садом. Слава Богу, ее обожаемые кусты гортензий прекрасно пережили зиму и уже цветут. Таких гортензий, как у нас, я не видел нигде! Не знаю, что Марина с ними делает, наверное, колдует над каждым. Когда у нас были дни рождения, мы сказали всем друзьям, чтобы нам цветы не дарили, а только кусты гортензий. У нас уже есть кусты Белоножек, Кудлай, Лихуты. Но самый большой и пышный — нашего друга Идриса — за лето на нем появляется более ста цветов!

Так что сейчас, во время карантина, у каждого члена нашей семьи есть свой фронт работ. Самое главное — не сидеть у телевизора и не смотреть все подряд. К новостям надо подходить очень дозировано, иначе может пострадать нервная система. Лучше читать книги.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как украинские звезды проводят время на карантине. Так, ведущая «Орла и Решки» и известный блогер Настя Ивлеева, позабавила сеть новым видео на актуальную тему. Она показала, как весело коротает время, танцуя и попивая вино.

А телеведущая Катя Осадчая подготовила подборку фильмов, которые можно посмотреть, сидя дома на карантине, с мужем и детьми.

Читайте также: Лилия Ребрик изолировалась с семьей на даче.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter