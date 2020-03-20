Украина

В Киеве вводят режим ЧС: что это значит и как отразится на жизни граждан

В Киеве, где подтвердились три случая заражения коронавирусом COVID-19, будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Решение подготовлено и проходит процедуру юридического оформления. Об этом предупредил первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

«Приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры», — рассказал Поворозник в интервью РБК-Украина.

В то же время представитель КГГА уточнил, что все меры, которые предусматривает режим чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются. Решение, которое было принято 18 марта, лишь подтверждает присоединение Киева к такому режиму.

«Позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева», — объяснил Поворозник.

Режим чрезвычайной ситуации (в отличие от чрезвычайного положения) предполагает, что в регионе оповестили население о случившемся и возможных последствиях, назначены ответственные за ликвидацию ЧС, ведется контроль обстановки и прогнозирование возможных последствий, организовано жизнеобеспечение населения, продумываются эвакуационные мероприятия в случае необходимости.

Напомним, кроме столицы введение режима чрезвычайной ситуации подтвердили Киевская, Житомирская и Черновицкая области — регионы, где раньше всех подтверждены случаи заражения коронавирусом.

Фото mvs.gov.ua

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