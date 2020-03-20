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Наука и технологии

В YouTube произошел серьезный сбой: где сервис перестал работать

11:25 20 марта 2020 159
youtube
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В ряде стран Европы утром 20 марта перестал работать популярный сервис YouTube. Сбой коснулся в том числе и пользователей в Украине. Также о проблемах сигнализируют клиенты сервиса в крупных российских городах и в Нидерландах, Германии, Франции.

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Как отмечают пользователи, проблемы начались около 9 часов утра 20 марта. Пользователи не могут зайти на главную страницу популярного видеохостинга. Около 90% жалоб касаются именно невозможности увидеть стартовую страницу YouTube.

Администрация сервиса пока еще не сообщала о причинах сбоя.

Напомним, последний мощный сбой в работе YouTube зафиксирован около пяти месяцев назад. До этого, летом 2019 года, несколько часов c перебоями работали все популярные сервисы Google.

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