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В YouTube произошел серьезный сбой: где сервис перестал работать
В ряде стран Европы утром 20 марта перестал работать популярный сервис YouTube. Сбой коснулся в том числе и пользователей в Украине. Также о проблемах сигнализируют клиенты сервиса в крупных российских городах и в Нидерландах, Германии, Франции.
Как отмечают пользователи, проблемы начались около 9 часов утра 20 марта. Пользователи не могут зайти на главную страницу популярного видеохостинга. Около 90% жалоб касаются именно невозможности увидеть стартовую страницу YouTube.
Администрация сервиса пока еще не сообщала о причинах сбоя.
Напомним, последний мощный сбой в работе YouTube зафиксирован около пяти месяцев назад. До этого, летом 2019 года, несколько часов c перебоями работали все популярные сервисы Google.
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