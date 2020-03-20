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Самые вкусные салаты сезона: легкие рецепты (фото)
Салат — блюдо, которое, наверное, любят все. В нем букет ароматов и вкусов. К тому же это блюдо полезное, витаминное, а сейчас укреплять иммунитет очень важно. Готовить салаты просто, и это тоже всем импонирует. Правда, обычные салаты порой надоедают. Хочется чего-то особенного.
Конечно, можно поэкспериментировать с сочетаниями ингредиентов. Но самый надежный способ не испортить продукты и получить желаемый результат — готовить по проверенным рецептам.
Рецептами вкусных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Приготовим очень вкусный и полезный салат, основной ингредиент которого кус-кус, — говорит Элла Иванова. — Эту крупу не надо варить, только залить на пять минут кипятком. Добавим мяту, гранат и авокадо.
Салат с кус-кусом
Ингредиенты:
- 50 г крупы кус-кус;
- 150 г воды;
- соль и специи;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 гранат;
- 1 авокадо;
- 2 веточки мяты.
Для заправки:
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1 чайная ложка французской горчицы;
- сок и цедра половины лимона;
- соль и сахар.
Приготовление:
Крупу залить горячей водой с добавлением специй. Добавить сливочное масло. Накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Затем разрыхлить кус- кус вилкой.
Авокадо и мяту нарезать. Соединить все ингредиенты и заправить. Дать немного настояться. Приятного аппетита!
— Это очень вкусно.
— И питательно.
— Да, это правда. А еще советую приготовить салат с луком и гранатом. Это сочный, яркий салат.
— Неожиданное сочетание.
— Весьма пикантное. Но, думаю, многим оно придется по вкусу. Попробуйте и тогда сможете составить свое мнение.
Салат с луком и гранатом
Ингредиенты:
- 1 гранат;
- 1 помидор;
- 1 большая луковица.
Для заправки:
- 2 столовые ложки растительного масла;
- соль;
- сахар;
- сок лимона.
Приготовление:
В тарелку положить зерна граната, добавить лук и дать немного постоять. В это время приготовить заправку.
Соединить с заправкой и перемешать салат. Добавить помидор. Наш удивительный салат готов. Приятного аппетита!
— Необычно.
— И еще один рецепт — салат со свеклой и шпинатом. Легкий, нежный, сочный, полезный, ароматный — так его можно охарактеризовать. Это вкусно и очень просто приготовить.
Салат со свеклой и шпинатом
Ингредиенты:
- 100 г шпината;
- 100 г отварной свеклы;
- 1 яйцо;
- 1 красная луковица.
Для заправки:
- 2 столовые ложки масла;
- 1 чайная ложка французской горчицы;
- соль;
- сахар;
- сок лимона.
Приготовление:
Свеклу отварить и нарезать колечками. Лук нарезать полукольцами. Замариновать в заправке. Для заправки перемешать все ингредиенты.
Яйцо отварить и нарезать. На тарелку выложить шпинат, свеклу, лук, яйцо. Полить заправкой. Это так вкусно. Приятного аппетита!
— Знаете, салаты разные, как и люди, — продолжает Элла Иванова. — Каждый — со своей изюминкой. Есть салаты традиционные, а бывают совсем неожиданные. Например, с макаронами. Особо изысканный вариант получится с ржаными макаронами.
Салат с макаронами
Ингредиенты:
- макароны 100 г;
- грибы жареные;
- консервированная кукуруза 100 г;
- зелень и лук;
- масло оливковое.
Приготовление:
Макароны отварить, немножко добавить масла растительного.
Грибы можно взять любые, я взяла вешенки. Их следует хорошо промыть и обжарить, В конце добавить перец и соль. Добавить кукурузу, зелень и лук.
Перемешиваем все ингредиенты, заправляем растительным маслом, майонезом или любой другой заправкой. В конце перчим и солим по вкусу.
— Какие еще заправки порекомендуете?
— Например, такое трио — масло оливковое, сок лимона, соевый соус. Или — горчица французская, масло, сок лимона.
— Сейчас сезон черемши. Салаты с ней — хит сезона. Самый популярный — с редиской и огурцом. Но хочется чего-то изысканного. Какой салат с черемшой можно приготовить?
— Черемша — удивительное растение. Она с виду похожа на листья ландыша, вкус же имеет, как у чеснока. С удовольствием поделюсь рецептом.
Салат с черемшой
Ингредиенты:
- 100 г огурцов-корнишонов;
- 1 пучок черемши;
- 4 яйца;
- зелень;
- 100 г майонеза.
Приготовление:
Огурцы порезать кусочками. Черемшу перебрать, помыть, порезать. Яйцо отварить вкрутую и порезать на дольки. Заправить салат. Украсить яйцами и нарезанной зеленью.
— На подходе и свежая редиска.
— Из нее советую приготовить салат «Свежесть». Он легкий, но питательный, быстро делается и недорого обойдется.
Салат «Свежесть»
Ингредиенты:
- редис 200 г;
- жареные грибы 200 г;
- зелень;
- горошек консервированный;
- лук зеленый;
- корейская морковь;
Для заправки:
- масло растительное;
- соевый соус;
- лимон;
- соль;
- сахар;
- сок лимона.
Приготовление:
Зелень и лук нарезать, редис помыть, порезать кружочками. Грибы пожарить, в конце жарки добавить соль и перец по вкусу. Добавить горошек, морковь по-корейски, немного чеснока.
Перемешать все ингредиенты, добавить заправку. Украсить зеленью. Думаю, вам понравится!
— А можно корейскую морковь заменить обычной?
— Морковь по-корейски легко приготовить дома.
Морковь по-корейски
Морковь почистить и натереть на терке, добавить уксус, соль, дать постоять.
Чеснок натереть на терке или выдавить через чеснокодавилку.
К моркови добавить чеснок, сахар, кориандр, красный перец.
На сковороде разогреть масло, добавить лук, обжарить.
Морковь залить горячим маслом, перемешать, соль и сахар добавить по вкусу.
Такую морковь можно использовать в разных салатах.
— Нужно взять на заметку. Ведь свежая морковь в доме есть почти всегда, а хорошую корейскую не всегда можно найти в продаже.
Элла, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Конечно, крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких.
Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить деликатесные чаи и какао с пряностями, поделившись легкими рецептами вкусных и полезных горячих напитков.
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Фото из альбома Эллы Ивановой
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