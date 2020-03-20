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Стиль жизни

Самые вкусные салаты сезона: легкие рецепты (фото)

7:31 23 марта 2020 35
Салат
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Салат — блюдо, которое, наверное, любят все. В нем букет ароматов и вкусов. К тому же это блюдо полезное, витаминное, а сейчас укреплять иммунитет очень важно. Готовить салаты просто, и это тоже всем импонирует. Правда, обычные салаты порой надоедают. Хочется чего-то особенного.

Конечно, можно поэкспериментировать с сочетаниями ингредиентов. Но самый надежный способ не испортить продукты и получить желаемый результат — готовить по проверенным рецептам.

Рецептами вкусных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Приготовим очень вкусный и полезный салат, основной ингредиент которого кус-кус, — говорит Элла Иванова. — Эту крупу не надо варить, только залить на пять минут кипятком. Добавим мяту, гранат и авокадо.

Салат с кус-кусом

Ингредиенты:

  • 50 г крупы кус-кус;
  • 150 г воды;
  • соль и специи;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 1 гранат;
  • 1 авокадо;
  • 2 веточки мяты.

Для заправки:

  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1 чайная ложка французской горчицы;
  • сок и цедра половины лимона;
  • соль и сахар.

Приготовление:

Крупу залить горячей водой с добавлением специй. Добавить сливочное масло. Накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Затем разрыхлить кус- кус вилкой.

Авокадо и мяту нарезать. Соединить все ингредиенты и заправить. Дать немного настояться. Приятного аппетита!

Салат с кус-кусом сытный и вкусный

— Это очень вкусно.

— И питательно.

— Да, это правда. А еще советую приготовить салат с луком и гранатом. Это сочный, яркий салат.

— Неожиданное сочетание.

— Весьма пикантное. Но, думаю, многим оно придется по вкусу. Попробуйте и тогда сможете составить свое мнение.

Салат с луком и гранатом

Ингредиенты:

  • 1 гранат;
  • 1 помидор;
  • 1 большая луковица.

Для заправки:

  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • соль;
  • сахар;
  • сок лимона.

Приготовление:

В тарелку положить зерна граната, добавить лук и дать немного постоять. В это время приготовить заправку.

Соединить с заправкой и перемешать салат. Добавить помидор. Наш удивительный салат готов. Приятного аппетита!

Пикантный вкус салата с луком и гранатом понравится гурманам

— Необычно.

— И еще один рецепт — салат со свеклой и шпинатом. Легкий, нежный, сочный, полезный, ароматный — так его можно охарактеризовать. Это вкусно и очень просто приготовить.

Салат со свеклой и шпинатом

Ингредиенты:

  • 100 г шпината;
  • 100 г отварной свеклы;
  • 1 яйцо;
  • 1 красная луковица.

Для заправки:

  • 2 столовые ложки масла;
  • 1 чайная ложка французской горчицы;
  • соль;
  • сахар;
  • сок лимона.

Приготовление:

Свеклу отварить и нарезать колечками. Лук нарезать полукольцами. Замариновать в заправке. Для заправки перемешать все ингредиенты.

Яйцо отварить и нарезать. На тарелку выложить шпинат, свеклу, лук, яйцо. Полить заправкой. Это так вкусно. Приятного аппетита!

Салат из свеклы и шпината нежный и сочный

— Знаете, салаты разные, как и люди, — продолжает Элла Иванова. — Каждый — со своей изюминкой. Есть салаты традиционные, а бывают совсем неожиданные. Например, с макаронами. Особо изысканный вариант получится с ржаными макаронами.

Салат с макаронами

Ингредиенты:

  • макароны 100 г;
  • грибы жареные;
  • консервированная кукуруза 100 г;
  • зелень и лук;
  • масло оливковое.

Приготовление:

Макароны отварить, немножко добавить масла растительного.

Грибы можно взять любые, я взяла вешенки. Их следует хорошо промыть и обжарить, В конце добавить перец и соль. Добавить кукурузу, зелень и лук.

Перемешиваем все ингредиенты, заправляем растительным маслом, майонезом или любой другой заправкой. В конце перчим и солим по вкусу.

— Какие еще заправки порекомендуете?

— Например, такое трио — масло оливковое, сок лимона, соевый соус. Или — горчица французская, масло, сок лимона.

— Сейчас сезон черемши. Салаты с ней — хит сезона. Самый популярный — с редиской и огурцом. Но хочется чего-то изысканного. Какой салат с черемшой можно приготовить?

— Черемша — удивительное растение. Она с виду похожа на листья ландыша, вкус же имеет, как у чеснока. С удовольствием поделюсь рецептом.

Салат с черемшой

Ингредиенты:

  • 100 г огурцов-корнишонов;
  • 1 пучок черемши;
  • 4 яйца;
  • зелень;
  • 100 г майонеза.

Приготовление:

Огурцы порезать кусочками. Черемшу перебрать, помыть, порезать. Яйцо отварить вкрутую и порезать на дольки. Заправить салат. Украсить яйцами и нарезанной зеленью.

Салат с черемшой – хит сезона

— На подходе и свежая редиска.

— Из нее советую приготовить салат «Свежесть». Он легкий, но питательный, быстро делается и недорого обойдется.

Салат «Свежесть»

Ингредиенты:

  • редис 200 г;
  • жареные грибы 200 г;
  • зелень;
  • горошек консервированный;
  • лук зеленый;
  • корейская морковь;

Для заправки:

  • масло растительное;
  • соевый соус;
  • лимон;
  • соль;
  • сахар;
  • сок лимона.

Приготовление:

Зелень и лук нарезать, редис помыть, порезать кружочками. Грибы пожарить, в конце жарки добавить соль и перец по вкусу. Добавить горошек, морковь по-корейски, немного чеснока.

Перемешать все ингредиенты, добавить заправку. Украсить зеленью. Думаю, вам понравится!

С редиской можно приготовить салат «Свежесть»

— А можно корейскую морковь заменить обычной?

— Морковь по-корейски легко приготовить дома.

Морковь по-корейски

Морковь почистить и натереть на терке, добавить уксус, соль, дать постоять.

Чеснок натереть на терке или выдавить через чеснокодавилку.

К моркови добавить чеснок, сахар, кориандр, красный перец.

На сковороде разогреть масло, добавить лук, обжарить.

Морковь залить горячим маслом, перемешать, соль и сахар добавить по вкусу.

Такую морковь можно использовать в разных салатах.

— Нужно взять на заметку. Ведь свежая морковь в доме есть почти всегда, а хорошую корейскую не всегда можно найти в продаже.

Элла, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Конечно, крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких.

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить деликатесные чаи и какао с пряностями, поделившись легкими рецептами вкусных и полезных горячих напитков.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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