Самые вкусные салаты сезона: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Салат — блюдо, которое, наверное, любят все. В нем букет ароматов и вкусов. К тому же это блюдо полезное, витаминное, а сейчас укреплять иммунитет очень важно. Готовить салаты просто, и это тоже всем импонирует. Правда, обычные салаты порой надоедают. Хочется чего-то особенного. Конечно, можно поэкспериментировать с сочетаниями ингредиентов. Но самый надежный способ не испортить продукты и получить желаемый результат — готовить по проверенным рецептам.



Рецептами вкусных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Приготовим очень вкусный и полезный салат, основной ингредиент которого кус-кус, — говорит Элла Иванова. — Эту крупу не надо варить, только залить на пять минут кипятком. Добавим мяту, гранат и авокадо.

Салат с кус-кусом Ингредиенты: 50 г крупы кус-кус;

150 г воды;

соль и специи;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 гранат;

1 авокадо;

2 веточки мяты. Для заправки: 2 столовые ложки растительного масла;

1 чайная ложка французской горчицы;

сок и цедра половины лимона;

соль и сахар. Приготовление: Крупу залить горячей водой с добавлением специй. Добавить сливочное масло. Накрыть крышкой и оставить на 5 минут. Затем разрыхлить кус- кус вилкой. Авокадо и мяту нарезать. Соединить все ингредиенты и заправить. Дать немного настояться. Приятного аппетита!

Салат с кус-кусом сытный и вкусный

— Это очень вкусно.

— И питательно.

— Да, это правда. А еще советую приготовить салат с луком и гранатом. Это сочный, яркий салат.

— Неожиданное сочетание.

— Весьма пикантное. Но, думаю, многим оно придется по вкусу. Попробуйте и тогда сможете составить свое мнение.

Салат с луком и гранатом Ингредиенты: 1 гранат;

1 помидор;

1 большая луковица. Для заправки: 2 столовые ложки растительного масла;

соль;

сахар;

сок лимона. Приготовление: В тарелку положить зерна граната, добавить лук и дать немного постоять. В это время приготовить заправку. Соединить с заправкой и перемешать салат. Добавить помидор. Наш удивительный салат готов. Приятного аппетита!

Пикантный вкус салата с луком и гранатом понравится гурманам

— Необычно.

— И еще один рецепт — салат со свеклой и шпинатом. Легкий, нежный, сочный, полезный, ароматный — так его можно охарактеризовать. Это вкусно и очень просто приготовить.

Салат со свеклой и шпинатом Ингредиенты: 100 г шпината;

100 г отварной свеклы;

1 яйцо;

1 красная луковица. Для заправки: 2 столовые ложки масла;

1 чайная ложка французской горчицы;

соль;

сахар;

сок лимона. Приготовление: Свеклу отварить и нарезать колечками. Лук нарезать полукольцами. Замариновать в заправке. Для заправки перемешать все ингредиенты. Яйцо отварить и нарезать. На тарелку выложить шпинат, свеклу, лук, яйцо. Полить заправкой. Это так вкусно. Приятного аппетита!

Салат из свеклы и шпината нежный и сочный

— Знаете, салаты разные, как и люди, — продолжает Элла Иванова. — Каждый — со своей изюминкой. Есть салаты традиционные, а бывают совсем неожиданные. Например, с макаронами. Особо изысканный вариант получится с ржаными макаронами.

Салат с макаронами Ингредиенты: макароны 100 г;

грибы жареные;

консервированная кукуруза 100 г;

зелень и лук;

масло оливковое. Приготовление: Макароны отварить, немножко добавить масла растительного. Грибы можно взять любые, я взяла вешенки. Их следует хорошо промыть и обжарить, В конце добавить перец и соль. Добавить кукурузу, зелень и лук. Перемешиваем все ингредиенты, заправляем растительным маслом, майонезом или любой другой заправкой. В конце перчим и солим по вкусу.

— Какие еще заправки порекомендуете?

— Например, такое трио — масло оливковое, сок лимона, соевый соус. Или — горчица французская, масло, сок лимона.

— Сейчас сезон черемши. Салаты с ней — хит сезона. Самый популярный — с редиской и огурцом. Но хочется чего-то изысканного. Какой салат с черемшой можно приготовить?

— Черемша — удивительное растение. Она с виду похожа на листья ландыша, вкус же имеет, как у чеснока. С удовольствием поделюсь рецептом.

Салат с черемшой Ингредиенты: 100 г огурцов-корнишонов;

1 пучок черемши;

4 яйца;

зелень;

100 г майонеза. Приготовление: Огурцы порезать кусочками. Черемшу перебрать, помыть, порезать. Яйцо отварить вкрутую и порезать на дольки. Заправить салат. Украсить яйцами и нарезанной зеленью.

Салат с черемшой – хит сезона

— На подходе и свежая редиска.

— Из нее советую приготовить салат «Свежесть». Он легкий, но питательный, быстро делается и недорого обойдется.

Салат «Свежесть» Ингредиенты: редис 200 г;

жареные грибы 200 г;

зелень;

горошек консервированный;

лук зеленый;

корейская морковь; Для заправки: масло растительное;

соевый соус;

лимон;

соль;

сахар;

сок лимона. Приготовление: Зелень и лук нарезать, редис помыть, порезать кружочками. Грибы пожарить, в конце жарки добавить соль и перец по вкусу. Добавить горошек, морковь по-корейски, немного чеснока. Перемешать все ингредиенты, добавить заправку. Украсить зеленью. Думаю, вам понравится!

С редиской можно приготовить салат «Свежесть»

— А можно корейскую морковь заменить обычной?

— Морковь по-корейски легко приготовить дома.

Морковь по-корейски Морковь почистить и натереть на терке, добавить уксус, соль, дать постоять. Чеснок натереть на терке или выдавить через чеснокодавилку. К моркови добавить чеснок, сахар, кориандр, красный перец. На сковороде разогреть масло, добавить лук, обжарить. Морковь залить горячим маслом, перемешать, соль и сахар добавить по вкусу. Такую морковь можно использовать в разных салатах.

— Нужно взять на заметку. Ведь свежая морковь в доме есть почти всегда, а хорошую корейскую не всегда можно найти в продаже.

Элла, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Конечно, крепкого здоровья! Берегите себя и своих близких.

Ранее Элла Иванова рассказала «ФАКТАМ», как приготовить деликатесные чаи и какао с пряностями, поделившись легкими рецептами вкусных и полезных горячих напитков.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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