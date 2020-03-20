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Когда высаживать деревья и делать предложение руки и сердца: лунный календарь на неделю
О том, что можно — и чего нельзя — делать в течение каждого дня наступающей недели — с 23 по 29 марта 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом и своей внешностью, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Ранее она назвала знаки зодиака, представители которых чаще других поддаются панике.
— Фазы Луны не знают слова «карантин», — говорит Людмила. — Нам самим надо приспосабливаться к новой ситуации, но при этом действовать, основываясь на положении небесного тела.
23 марта
Символ дня: гидра
Характеристика: день, когда необходимо держать эмоции под контролем, в противном случае можно испортить отношения с окружающими. Не стоит также общаться с неприятными людьми — брешь, пробитую в энергетической оболочке, будет довольно сложно залатать.
Бизнес и финансы: новые начинания необходимо отложить на несколько дней, в это время лучше заняться повседневными делами.
Личная жизнь: общение с близкими людьми нужно свести до минимума — малейшее недоразумение может привести к серьезной ссоре.
Здоровье: могут напомнить о себе хронические заболевания — почувствовав недомогание, необходимо сразу же вспомнить о рекомендациях лечащего врача.
Уход за внешностью: от стрижки — особенно короткой — необходимо отказаться.
Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.
Дом, сад, огород: можно высаживать рассаду в открытый грунт, заниматься небольшими домашними делами, печь блины и пироги.
24 марта
Символ дня: лампада
Характеристика: день позитивной энергии, когда все ладится, удаются давно запланированные дела и даже сбываются мечты. Тем не менее стоит избегать физических нагрузок, поскольку сил сейчас не так много, и их стоит поберечь.
Бизнес и финансы: не рекомендуется рисковать, ввязываясь в финансовые аферы, которые вместо прибыли могут принести убытки.
Личная жизнь: можно признаваться в любви — чувства окажутся взаимными.
Здоровье: чтобы не подхватить инфекцию, необходимо сузить круг общения. Во время карантина лучше вообще не выходить из квартиры.
Уход за внешностью: любые процедуры с волосами под запретом.
Спорт: показаны физические упражнения любой сложности.
Дом, сад, огород: в саду можно обрезать деревья и кусты, убирать прошлогодние листья. В доме лучше сосредоточиться на небольших делах.
25 марта
Символ дня: пасть
Характеристика: день начала важных дел — любой проект, который стартует в это время, обречен на успех.
Бизнес и финансы: хороший день для любых финансовых операций.
Личная жизнь: взаимное непонимание с близкими чревато конфликтами.
Здоровье: болезни, начавшиеся в этот день, продлятся недолго.
Уход за внешностью: любые манипуляции с волосами негативно отразятся не только на внешности, но и от жизни вообще.
Спорт: можно выполнять упражнения любой сложности — они дадутся легко.
Дом, сад, огород: в саду нельзя обрезать сухие ветки. Дома можно заниматься любыми делами.
26 марта
Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку
Характеристика: день активной борьбы добра со злом. Чтобы избежать обиды со стороны агрессивно настроенных людей, нужно быть готовым постоять за себя.
Бизнес и финансы: можно принимать важные решения и начинать воплощать их в жизнь.
Личная жизнь: не стоит выяснять отношения с близкими людьми — это чревато ссорами и конфликтами.
Здоровье: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться продолжительной и привести к серьезным осложнениям, поэтому на любые недомогания нужно реагировать без промедления.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, негативно скажется на состоянии волос.
Спорт: спортом лучше заниматься без энтузиазма.
Дом, сад, огород: от домашних дел лучше отказаться.
27 марта
Символ дня: древо познания
Характеристика: любые дела этого дня оставят чувство неудовлетворенности — не стоит принимать такое «послевкусие» близко к сердцу, оно обусловлено не реальной ситуацией, а влиянием Луны.
Бизнес и финансы: начатый в это день проект очень быстро принесет солидные дивиденды.
Личная жизнь: от каких-либо общений лучше отказаться. Наслаждайтесь покоем и тишиной.
Здоровье: если вовремя не обратиться к врачу, даже несерьезный недуг может быстро превратиться в хронический.
Уход за внешностью: стрижка, сделанная в это время, может негативно сказаться на структуре и здоровье волос.
Спорт: рекомендуется умеренная физическая нагрузка.
Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних и садово-огородных дел.
28 марта
Символ дня: единорог
Характеристика: главные качества дня — практичность и расчетливость: прежде чем принять важное решение, необходимо учесть все факторы, просчитать их и продумать.
Бизнес и финансы: начинать новые дела можно будет только после того, как будут закончены старые, иначе продвинуться вперед не смогут ни те, ни другие.
Личная жизнь: можно признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.
Здоровье: профилактические меры окажут особенно сильное влияние на организм.
Уход за внешностью: идеальный день для любых манипуляций с волосами.
Спорт: рекомендуются умеренные физические нагрузки.
Дом, сад, огород: можно высаживать плодовые деревья и кустарники. От домашних дел рекомендуется отказаться.
29 марта
Символ дня: облака
Характеристика: день, когда любые действия нужно заменить наблюдениями и размышлениями.
Бизнес и финансы: наиболее успешной обещает быть интеллектуальная деятельность.
Личная жизнь: хорошее время для того, чтобы помириться с теми, кого — вольно или невольно — обидели.
Здоровье: особенно опасными могут быть болезни верхних дыхательных путей — стоит быть к себе максимально внимательными.
Уход за внешностью: хороший результат дадут омолаживающие процедуры.
Спорт: спорт и физкультура дадут прекрасные результаты.
Дом, сад, огород: домашними делами нужно заниматься по мере необходимости.
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