В Одессе – «карантинные» драки: пенсионерка избила водителя троллейбуса (фото)

Происшествия

Ситуация с перевозкой пассажиров в Одессе остается сложной, в связи с распоряжением Кабмина и местных властей о невозможности одновременного проезда в салонах общественного транспорта более 10 человек. Дело осложняется тем, что у Одесского муниципалитета нет собственного автопарка. Автобусными пассажирскими перевозками занимаются частные предприятия, в ведении города — пассажирский электротранспорт.

В пятницу, 20 марта, в крупном жилом массиве — Таировском — произошел инцидент в троллейбусе маршрута № 12. Пенсионерка, которая оказалась за чертой «десятки» возможных пассажиров, набросилась на женщину-водителя и избила ее. После его сразу же скрылась. На место ЧП вызвали полицию.

Как сообщили в КП «Одесгорэлектротранс», имели место еще несколько ЧП. Так, на улице Приморской «обиженный» мужчина решил отомстить: оттянул «дворники» на стекле водительской кабины нового троллейбуса, а затем резко отпустил их — стекло треснуло. На другой новой машине, следовавшей по маршруту № 10, разбили зеркало.

Днем ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в Одессе были повреждены три единицы электротранспорта — разбили стекла троллейбуса и двух трамваев — во время протестов населения из-за ограничений по карантину, введенному из-за коронавируса.

По словам заместителя директора КП «Одесгорэлектротранс» Александра Коваля, звучало много угроз в адрес водителей, а также полицейских, которые приезжали по вызову потерпевших. «Были и физические воздействия», — сказал Коваль.

Он отметил, что на маршруты вышли 100 троллейбусов и 120 трамваев. Произошло порядка 80 задержек в движении, что было связано с перекрытием дорог и трамвайных путей пассажирами почти на всех направлениях.

По словам замдиректора департамента транспорта Одесского городского совета Сергея Щербаня, всего поступило более 20 обращений водителей о том, что они подвергаются нападениям и не могут из-за этого работать.

«Большинство водителей соблюдали требования: в салоне — не более 10 человек, что вызвало большое негодование населения. Нам пришлось вывести почти всех сотрудников, чтобы помогали водителям не допускать нарушений», — рассказал Щербань.

Он добавил, что на автобусные маршруты вышло порядка 70 процентов подвижного состава, остальными управляют водители — иногородние жители, и им пришлось из-за ограничений по карантину уехать домой.

В пятницу, 20 марта, зафиксирована драка также в McDonald's, расположенном в курортной зоне города — на 5-й станции Большого Фонтана. «Отношения выясняли» между собой два посетителя, один из которых получил травму головы. На место происшествия вызвали полицию и скорую.

По словам очевидцев, пострадавшему оказали медицинскую помощь, а нападавший скрылся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве пассажиры расправились с водителем трамвая, который отказался везти больше 10 человек.



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