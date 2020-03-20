Украина

Украинцам рассказали, будут ли выплачивать субсидии во время карантина

Министр социальной политики Марина Лазебная опровергла фейки о намерении властей лишить субсидий тех пенсионеров, которые из-за карантина не смогут вовремя оплатить счета за коммунальные услуги.

Об этом министр сказала в эфире программы «Право на владу» вечером 19 марта.

«Если у них (субсидиантов. Ред.) возникнет задолженность, у них никто не заберет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку — ред.), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте такие очереди», — сказала Лазебная.

Если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, детям или внукам, или совершить платеж онлайн.

Кроме того, субсидии и все виды социальной помощи, срок действия которых закончился, будут переназначены автоматически.

Министр призвала пенсионеров и других получателей субсидий, оставаться дома и не подвергать свою жизнь риску в очередях в отделения Пенсионного фонда, банков, органы социальной защиты населения.

Помощь самым уязвимым категориям населения уже предоставляют социальные работники, которых в Украине насчитывается более 40 тысяч. В регионах уже формируют списки одиноких пенсионеров относительно доставки им продуктовых наборов, лекарств и оказания помощи с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Она также привела номер правительственной «горячей линии» (15−45) и контакт-центра Пенсионного фонда — 0 800 503 753.

Напомним, ранее стало известно, когда Кабмин Шмыгаля намерен провести индексацию пенсий.

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