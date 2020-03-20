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Выплаты из-за COVID-19: стало известно, кому светит "тысяча Зеленского" помимо пенсионеров (видео)

4:55 20 марта 2020 130
Тысяча
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Обещанную главой государства единоразовую выплату в размере 1 тысяч гривен помимо пенсионеров с пенсией менее 5 тыс. грн, получат также люди с инвалидностью.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

«С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие — 1 тыс. гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату — 1 тыс. грн. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства», — сказала она.

Также чиновница порадовала пенсионеров сообщением о тмо, что в случае, если у кого из них возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, то отменять им субсидию и начислять пеню не будут.

«Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди «, — попросила Лазебная.

При этом она добавила, что если же оплатить коммунальные услуги крайне необходимо, можно обратиться за помощью к социальным работникам, попросить детей или внуков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду в вечернем обращении к согражданам по поводу борьбы с коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в мае будет проведена индексация пенсий, которую «задвинуло в ящик» правительство Гончарука.

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