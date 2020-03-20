Украина

Недавно вернулась из Франции: появились данные о зараженной коронавирусом харьковчанке

Инфицированная коронавирусом 37-летняя харьковчанка 11 марта вернулась из Франции. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

По его информации, в настоящее время женщина находится на территории Киевской области, а на территории региона зафиксированных случаев заражения COVID-19 нет.

Напомним, во Львове также подтвердили случай заболевания коронавирусом.

Общее количество жертв пандемии в нашей стране по состоянию на 20:00 20 марта остается неизменным.

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