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Недавно вернулась из Франции: появились данные о зараженной коронавирусом харьковчанке
Инфицированная коронавирусом 37-летняя харьковчанка 11 марта вернулась из Франции. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.
По его информации, в настоящее время женщина находится на территории Киевской области, а на территории региона зафиксированных случаев заражения COVID-19 нет.
Напомним, во Львове также подтвердили случай заболевания коронавирусом.
Общее количество жертв пандемии в нашей стране по состоянию на 20:00 20 марта остается неизменным.
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