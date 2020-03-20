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Украина

Выезд из Украины в ЕС закрыт не для всех: на кого не распространяются ограничения

23:18 20 марта 2020 377
Выезд из Украины в ЕС закрыт не для всех: на кого не распространяются ограничения
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Выезд на территорию Европейского Союза, который на месяц закрыл въезд в Шангенскую зону из-за пандемии коронавируса, открыт для украинцев, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеют вид на жительство в любом государстве ЕС.

Соответствующие разъяснения обнародовал представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий.

«Европейский Союз принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеющие действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любом государстве ЕС», — сказал постпред.

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Напомним, Украина продолжает возвращать из-за рубежа своих граждан. На 21 марта назначены дополнительные поезда из Польши.

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