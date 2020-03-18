«Домашний арест», комендантский час и покупка оружия: как мир борется с коронавирусом

Мир

По данным на 18 марта, в мире зафиксированы 199 тысяч 180 случаев заражения коронавирусом. Скончались 7 993 пациента. Таким образом, за последнюю неделю пандемии COVID-19 уровень смертности вырос до 9 процентов. Выздоровели 82 тысячи 782 зараженных. В тяжелом и критическом состоянии остаются 6 417 больных.

Сербия: людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу

Власти Сербии ввели самые жесткие меры борьбы с распространением коронавируса в Европе. Президент Александр Вучич заявил вечером 17 марта: «В связи с тем, что мы не смогли обеспечить полную дисциплину, чтобы обезопасить население, мы приняли очень непопулярные решения, но они должны спасти человеческие жизни… С завтрашнего дня, с 10 часов, запрещен выход на улицу лицам старше 65 лет». Для пожилых людей, проживающих в селах и городках с населением менее 5 000 человек, возрастной барьер чуть выше — запрет распространяется на всех, кто старше 70 лет.

Ранее в Сербии было введено чрезвычайное положение, но этот режим постоянно нарушался. Теперь Вучич ввел еще и комендантский час. С 18 марта лицам всех возрастов запрещено перемещаться по улицам с 20:00 до 05:00. Контроль за соблюдением жестких мер возложен на сербскую армию.

Школы в стране уже перешли на дистанционное обучение. Будут перенесены сроки проведения государственных экзаменов, а также сессий в вузах. Временно закрываются студенческие общежития.

Банк Сербии ввел трехмесячную отсрочку на погашение всех видов кредитов для населения. В указанный льготный период не будут взиматься штрафы за просроченные выплаты. Также банки не будут инициировать принудительное взыскание имущества.

При этом в Сербии по состоянию на 18 марта выявлены 83 инфицированных. И нет ни одного случая с летальным исходом. Из бывших югославских республик больше всего зараженных в Словении — 275 человек. Один из больных скончался. Хорватия и Австрия закрыли свои границы со Словенией.

Черногория до 17 марта оставалась единственной страной в Европе, где не было ни одного инфицированного. Однако в указанный день власти республики сообщили о двух зараженных.

Китай: Пекин обвиняет американских военных в начале эпидемии

В последние дни пандемия COVID-19 приобрела резко политизированный характер. Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус завезли в его страну американские военные еще в октябре 2019 года. Дипломат утверждает, что произошло это во время проведения в Ухане Всемирных военных игр. США были представлены на соревнованиях 17 командами, в которые входили в общей сложности почти 300 спортсменов.

Обвинения Чжао тут же подхватили пользователи самой большой китайской соцсети Weibo. Государственный департамент США потребовал от посла Китая в Вашингтоне объяснений. Американский президент Дональд Трамп не стал дожидаться официального ответа Пекина и теперь в каждом своем выступлении, посвященном пандемии, подчеркнуто называет COVID-19 «китайским вирусом». В ответ крупная китайская газета Global Times (издается на английском языке), которая подконтрольна правительству, опубликовала статью, в которой утверждается, что Пентагон тайком срочно закрыл свою лабораторию в Форт-Детрике, которая занималась исследованиями инфекционных заболеваний. В материале также сообщается, что некоторые американские интернет-издания написали об этом, но затем удалили информацию со своих сайтов. Но на сайте петиций, обращенных к Белому дому, уже появилось требование немедленно рассказать правду о том, какое отношение к коронавирусу имеет лаборатория в Форт-Детрике.

Американские СМИ обвиняют Global Times в распространении фейка. Подчеркивается, что такой петиции нет.

В раздувании паники и распространении лживой информации Запад обвиняет также и российские СМИ. Газета The Financial Times опубликовала 17 марта статью, в которой ссылается на закрытый доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). В нем говорится, что прокремлевские массмедиа пытаются «нагнетать сомнение, панику и страх». С 22 января в странах Евросоюза выявлено почти 80 случаев дезинформации, распространявшейся российскими СМИ со ссылкой на фейковые аккаунты в соцсетях. Причем эти аккаунты ведутся на английском, французском, немецком, итальянском и испанском языках. Делается это, по мнению авторов доклада, с целью «усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах», «подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения».

Между тем Китай остается лидером как по числу инфицированных, так и по числу умерших от COVID-19. По данным на 18 марта, в стране было выявлено 80 тысяч 894 зараженных. Скончались 3 237 больных. Однако количество новых случаев стремительно снижается на протяжении уже недели. В больницах остаются чуть больше 8 000 человек. Власти приняли решение о закрытии всех больниц, специально построенных для инфицированных коронавирусом.

США: американцы бросились скупать оружие и туалетную бумагу

Во многих городах Соединенных Штатов наблюдается повышенный спрос на огнестрельное и холодное оружие. У оружейных магазинов выстроились очереди. Прилавки в них пустеют быстрее, чем полки в супермаркетах! Наибольшей популярностью пользуются пистолеты калибром 9 мм, помповые ружья и полуавтоматические винтовки AR-15.

Сами американцы объясняют это тем, что люди напуганы. Оружие бросились покупать для самообороны. Президент США Дональд Трамп был вынужден 17 марта признать, что экономике страны из-за пандемии грозит рецессия. И она может оказаться затяжной.

Американцы знают, что в плохие для экономики времена всегда вырастает уровень преступности. Люди бояться грабежей. В результате объемы продажи оружия и боеприпасов в стране взлетели на 50 процентов.

Столь же повышенным спросом пользуется в США и совершенно другая категория товаров — туалетная бумага и дезинфицирующие средства. Полки в магазинах, на которых они обычно стояли, опустели сразу же, как только Трамп объявил о введении чрезвычайного положения. Указом президента закрыты все кинотеатры, театры, музеи, спортивные залы, стадионы. Работают только продовольственные магазины и аптеки. И, конечно, оружейные магазины. Все остальное можно купить в интернет-магазинах. Закрываются также рестораны и бары. Их владельцам разрешено осуществлять только доставку заказов на дом. Чтобы как-то успокоить американцев, правительство обещает еженедельно отправлять каждому гражданину страны чек на 1 000 долларов. Эта финансовая помощь, как надеется Белый дом, смягчит экономические последствия пандемии и немного поднимет потребительский спрос.

По состоянию на 18 марта в США выявлены 6 524 инфицированных. Умерли 116 больных. В больницах находятся 6 302 человека с COVID-19. Трамп закрыл страну для европейцев.

Евросоюз: Въезд в страны ЕС и Шенгена закрыт на 30 дней

Страны Евросоюза приняли беспрецедентное решение: в рамках борьбы с пандемией COVID-19 введен 30-дневный запрет на въезд на территорию ЕС и Шенгенскую зону для граждан третьих стран. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Запрет вступил в силу с 17 марта. Исключение сделано только для граждан Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, членов их семей и лиц с видом на жительство в любой из стран ЕС. Различные грузы и товары будут в течение месяца перевозиться свободно по специальным «зеленым» коридорам. Вот только пока не совсем ясно, где эти коридоры будут организованы.

Европейские страны признаны главным очагом распространения коронавируса на данный момент. Италия занимает второе место в мире после Китая по числу инфицированных — 31 тысяча 506 человек. Ей принадлежит также второе место по количеству смертей — 2 503 зараженных скончались. Далее следует Испания — 11 826 инфицированных, 533 умерли. Германия занимает третье место в Европе — 9 414 зараженных, 26 скончались. Во Франции вирус выявлен у 7 730 человек, в Швейцарии — у 2 742 человек.

Затем следует целая группа европейских стран, где число зараженных превышает тысячу: Нидерланды (1 705), Норвегия (1 484), Австрия (1 471), Бельгия (1 243), Швеция (1 196), Дания (1 044).

Каждая из европейских стран принимает также собственные строгие меры противостояния дальнейшему распространению коронавируса. Прекращено авиасообщение, резко ограничена работа наземного транспорта, включая метро. Перекрываются границы между странами ЕС, которые до недавнего времени были чисто символическими.

Предпринимаемые меры нравятся далеко не всем. Например, в Испании на протяжении нескольких дней происходили массовые стычки между местной полицией и иностранными туристами, которые протестовали против закрытия ресторанов и баров. Пострадали десятки людей. Стражам порядка так и не удалось обеспечить выполнение всех мер, предусмотренных правительством страны.

УЕФА принял-таки решение о переносе чемпионата Европы по футболу на год. Руководство союза заявило, что турнир пройдет по той же схеме и в тех же странах и городах, которые должны были принять его в июне 2020 года. Также объявлено об отмене или переносе целого ряда других крупных соревнований, включая открытый чемпионат Франции по теннису.

Великобритания: Борис Джонсон заявил, что его правительство работает в условиях войны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил свой план борьбы с пандемией. Нынешнюю ситуацию он сравнил с войной. Когда страна находится в состоянии войны, это требует введения соответствующих мер, подчеркнул глава правительства.

Джонсон был вынужден закрыть границы королевства. Кроме того, всем компаниям и фирмам рекомендовано перейти на удаленный режим работы по возможности. Экономика мобилизуется для решения первостепенных задач. Это означает, что правительство поручает целому ряду крупных промышленных компаний немедленно перейти на выпуск столь необходимых систем искусственной вентиляции легких и прочего оборудования, которое эффективно борется с распространением вирусов, подобных COVID-19. Джонсон обещает выделить на поддержку британской экономики невиданную сумму — 350 миллиардов фунтов (420 миллиардов долларов).

В стране запрещено проведение массовых мероприятий. В частности, отменен крупнейший в Европе музыкальный фестиваль в Гластонбери, одним из хедлайнеров которого в этом году была заявлена американская певица Тейлор Свифт.

Вместе с тем владельцы британских пабов и прочих питейных заведений не спешат закрываться. Во вторник, 17 марта, в Соединенном Королевстве, отпраздновали День святого Патрика. Пиво и виски лились рекой как обычно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что ученые нашли новый способ проникновения COVID-19 в организм человека. Молекулярные биологи из Китая пришли к важному выводу, который может оказаться решающим в борьбе с коронаинфекцией.

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