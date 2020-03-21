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Под Харьковом военные попали в жесткое ДТП (фото)
В Харьковской области 20 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной техники. Об этом сообщили в Чугуевском отделе ГУ НП Украины в Харьковской области.
ДТП произошло вечером на 553 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежит военным. Авто получили механические повреждения. О пострадавших ничего не сообщается. На время оформления ДТП полицейские приостанавливали движение транспорта.
Как писали «ФАКТЫ», 3 марта в Днепре неисправный грузовик разнес две маршрутки. Тогда водитель крана-манипулятора назвал причиной аварии то, что у него повернулась выносная опора (аутригер). В результате она пробила стоявшие на остановке маршрутки Mercedes Sprinter — № 119 и № 62. В обоих салонах находились пассажиры. Госпитализирован 10-летний ребенок, у которого медики подозревают перелом ноги.
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