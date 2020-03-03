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Происшествия

В Днепре неисправный грузовик разнес две маршрутки: есть пострадавшие (фото, видео)

17:00 3 марта 2020 264
На месте ДТП
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 3 марта, произошло ДТП в Днепре — опора крана-манипулятора пробила сразу две маршрутки. Ранее в этом городе машина влетела прямо в колонну военной техники.

Как сообщает «Информатор», водитель крана-манипулятора назвал причиной аварии то, что у него повернулась выносная опора (аутригер). В результате она пробила стоявшие на остановке маршрутки Mercedes Sprinter — № 119 и № 62. В обоих салонах находились пассажиры. Госпитализирован 10-летний ребенок, у которого медики подозревают перелом ноги.

Опубликованы фото и видео происшествия:

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева произошло ДТП — автомобиль Renault вылетел в Русановский канал и утонул в нем. Мужчину и женщину, находившихся в машине, спас прокурор Казбек Тедеев.

Фото и видео: «Информатор»

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