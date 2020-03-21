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Бразильский фанат собрал уникальную коллекцию игровых футболок Шевченко (фото)
У 35-летнего бразильца Марсела Ферри (на фото), с детства болеющего за «Васку да Гама», необычное хобби. Он собрал уникальную коллекцию игровых футболок (только оригинальных!) экс-форварда «Динамо», «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрея Шевченко. Более 100 экземпляров под 7-м, 10-м и 76-м (1976-й — год рождения игрока) номерами — от «Динамо» 1990-х до сборной Украины на Евро-2012!
«Добро пожаловать в мир Андрея Шевченко! Вот некоторые футболки Шевы из моей коллекции. Шева лучший! Король! Идол! Легенда», — написал Марсел Ферри на своей странице в сети Instagram, снабдив пост фото.
По словам бразильца, работающего персональным наставником в тренажерном зале, он начал болеть за Андрея Шевченко в 2001 году, когда мама подарила ему футболку «Милана». А в 2007-м Марсел решился собрать уникальную (самую большую в мире) коллекцию игровых форм знаменитого нападающего.
Понятное дело, что в Бразилии сделать это было парню не просто. Однако через интернет Марселу таки удалось найти более сотни футболок украинца. Как признался Ферри, самая дорогая майка Шевченко, с которым он лично не знаком, обошлась ему в 500 евро.
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Фото Instagram
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