Шоу-бизнес

Чем занять себя и своих близких во время вынужденного и длительного карантина? Это вопрос сегодня невероятно актуален. «ФАКТЫ» решили помочь своим читателям найти развлечение по душе. С этой целью мы предлагаем рейтинги наиболее популярных на сегодняшний фильмов, телесериалов, книг.

В этом обзоре речь пойдет о детективных художественных картинах. Этот жанр пользуется и в обычное время повышенным спросом, а сейчас интерес к нему и вовсе зашкаливает. Однако существует такое множество различных поджанров, что в них немудрено запутаться — криминальные драмы, судебные драмы, триллеры, боевики. Все они так или иначе рассказывают истории совершенных преступлений.

Но есть замечательный поджанр, который в английском языке известен как Whodunit. Дословно это переводится так — «Кто это сделал?». Признанными мастерами такого детектива являются Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Эдгар Аллан По и многие другие известные писатели. Они предлагают читателям поучаствовать в процессе раскрытия совершенного преступления. Подсказки обычно спрятаны в тексте. Интрига сохраняется до самого конца. И только тогда главный герой расставляет все точки над і, связывая воедино события, слова и поступки тех, кто находился под подозрением.

У Whodunit есть еще парочка важных правил. Чаще всего преступление совершается в некоем замкнутом пространстве, в котором находился весьма ограниченный круг действующих лиц. И у каждого из них были мотив и возможность. Автор постоянно заставляет читателя менять отношение к тому или иному персонажу. Когда вам кажется, что вы уже точно знаете, кто убийца, появляются улики, указывающие на другого.

Еще одно правило — тонкий юмор, ирония. По всей видимости, его ввела Агата Кристи. В Whodunit обязательно есть персонаж, и чаще всего это тот, кто ведет расследование, вызывающий улыбку своим странным поведением, привычками, манерой одеваться.

Все это в равной мере относится и к фильмам, снятым в этом жанре. Был довольно длительный период, когда они почему-то вышли из моды. Зрителям больше нравились триллеры, жесткие боевики, мрачные криминальные драмы. Но последние пару лет Whodunit переживает в кино второе рождение. И вот наша пятерка. Напоминаем теперь правило «ФАКТОВ» в этих обзорах — никаких спойлеров! Так что читайте совершенно спокойно. Мы ни за что не расскажем вам, кто убийца…

НОЖИ НАГОЛО

С полной уверенностью первое место отдаем фильму «Ножи наголо»! Под таким названием картина с успехом прошла в прошлом году в украинском прокате. В оригинале оно звучит так — Knives Out. Многие пользователи интернета, использующие торренты или онлайн-кинотеатры, знают его как «Достать ножи». Под таким названием фильм шел в российском прокате и, соответственно, оно используется в русском дубляже.

Снял картину по собственному оригинальному сценарию Райан Джонсон, известный по фильмам «Петля времени» (2012 год) и «Звездные войны: Последние джедаи» (2017 год). Джонсон задумал снять классический Whodunit еще в 2010 году. Работе над сценарием мешали другие проекты, но он не бросал проект. Райан не скрывает, что черпал вдохновение из произведений Агаты Кристи. А для названия фильма позаимствовал песню Knives Out, записанную в 2001 году культовой группой Radiohead. «Мне сразу понравилась эта фраза. Я подумал, что это идеальное название для детективного фильма», — заявил режиссер в одном из интервью…

Конечно, мы имеем дело с убийством. Оно совершено в доме преуспевающего писателя, автора множества популярных детективов. Он собрал близких родственников, чтобы отпраздновать свое 85-летие. Расследованием совершенного после юбилея преступления занимается полиция. Но некий таинственный незнакомец нанял частного детектива Бенуа Бланка, и тот берется за дело.

Фильм вышел в прокат в ноябре 2019 года. Правообладателем является компания Lionsgate. При бюджете 40 миллионов долларов картина собрала 312,7 миллиона долларов. Она номинировалась на целый ряд престижных кинопремий, включая «Оскар» и «Золотой глобус». Американский институт кино (AFI) включил ее в свой список 10 лучших фильмов 2019 года.

Джонсон собрал целое созвездие прекрасных актеров. Частного детектива сыграл Дэниел Крэйг. Да-да, Джеймс Бонд, вы не ошиблись. Только его Бенуа Бланк совсем не похож на агента 007, что раскрывает актера совершенно с новой стороны. Компанию Крэйгу составила его партнерша по новой части бондианы, премьера которой была перенесена с марта на ноябрь из-за пандемии коронавируса, стремительно набирающая популярность актриса Ана де Армас.

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Кроме того, в фильме задействованы ветеран Голливуда Кристофер Пламмер («Все деньги мира»), знаменитая Джейми Ли Кертис («Правдивая ложь»), постаревший, но все еще обаятельный Дон Джонсон (сериал «Нэш Бриджес»), звезда «Мстителей» Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку.

Успех «Ножей» настолько очевиден, что уже заявлено о продолжении. Сценарий ко второй части пишет Джонсон. Он же будет ее снимать. Это будет уже новое дело Бенуа Бланка, которого намерен сыграть Дэниела Крэйга.

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО

Второе место «ФАКТЫ» отдают фильму «Загадочное убийство» (Murder Mystery). Он был снят стриминговой компанией Netflix и появился на этом сервисе в июне 2019 года. В первые 72 часа его посмотрели 30,9 миллиона подписчиков Netflixво всем мире. Через месяц их было уже 73 миллиона. К Рождеству картина заняла второе место в рейтинге самых популярных проектов Netflix, уступив лишь триллеру «Птичий короб» с Сандрой Буллок в главной роли.

При этом кинокритики дали весьма скептические оценки «Загадочному убийству». Зато простые американцы голосовали за фильм так активно, что он получил премию «Выбор народа» (People's Choice Awards) как самая популярная комедия.

Главные роли сыграли Адам Сэндлер и Дженнифер Анистон. Он — полицейский из Нью-Йорка, который много лет пытается безуспешно сдать экзамен на детектива. Она — его жена, которая работает в салоне красоты. К 15-летней годовщине их свадьбы он уступает ее упрекам и везет жену в Италию, сдержав обещание, данное еще перед медовым месяцем. А дальше? Конечно, будет убийство!

Netflix заявил о готовности снять продолжение. Но это будет сделано только при одном условии — если Адам и Дженнифер согласятся участвовать в сиквеле.

УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»

Третье место, как нам кажется, заслужила новая экранизация одного из самых популярных романов Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе» (Murder on the Orient Express). Фильм вышел в прокат в ноябре 2017 года. При бюджете 55 миллионов долларов принес студии 20th Century Fox 352,8 миллиона долларов. Именно успех этой картины послужил толчком возрождения интереса к фильмам в жанре Whodunit.

Снял «Убийство в «Восточном экспрессе» британский режиссер и актер Кеннет Брана. Он известен своими экранизациями произведений Шекспира — «Генрих V», «Много шума из ничего», «Гамлет». Брана сыграл в «Восточном экспрессе» знаменитого сыщика Эркюля Пуаро. Причем многим поклонникам его интерпретация этого персонажа не понравилась. Безусловно, Кеннет рисковал. До него Пуаро играли замечательные актеры Альберт Финни (первая экранизация «Убийства в «Восточном экспрессе» режиссера Сиднея Люмета), Питер Устинов («Смерть на Ниле», «Зло под солнцем»), Дэвид Суше (ставший культовым сериал BBC «Эркюль Пуаро»). Брана ни в коем случае не должен был повториться!

Кеннет собрал в картине суперзвезд — Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Джуди Денч, Дэйзи Ридли. Одну из ролей сыграл и скандально известный украинский артист балета Сергей Полунин.

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Вряд ли нужно напоминать сюжетную линию этого произведения. И все же буквально в двух словах. Эркюль Пуаро с большим трудом в последний момент попадает в число пассажиров, следующих «Восточным экспрессом» из Стамбула в Париж. В вагоне, где едетзнаменитый сыщик, ночью происходит убийство. Из-за снежной лавины экспресс останавливается посреди пути. У Пуаро есть время раскрыть преступление только до прибытия полиции…

Тем, кому фильм понравился (или понравится), сообщаем хорошую новость — в октябре 2020 года запланирован выход в прокат второй части проекта Кеннета Браны! Он вернется к зрителям в образе Эркюля Пуаро в фильме «Смерть на Ниле».

ПРОСТАЯ УСЛУГА

Четвертое место в списке «ФАКТОВ» занимает фильм «Простая услуга». Здесь повторяется история с «Ножами наголо». Для упрощения поиска картины приводим оригинальное название A Simple Favor и название в российском прокате — «Простая просьба». В прокате этот ироничный детектив появился в сентябре 2018 года. Кассовые сборы почти в пять раз превзошли расходы на съемки. Бюджет составлял 20 миллионов долларов, а принес фильм 97,6 миллиона долларов.

«Простая услуга» — экранизация одноименного бестселлера американской писательницы Дарси Белл. Книга вышла в 2017 году и права на нее сразу приобрела студия Lionsgate. Съемки поручили режиссеру Полу Фигу, известному по комедиям «Копы в юбках» и «Шпионка». Главные роли исполнили Анна Кендрик (кинотрилогия «Идеальный голос»), Блейк Лайвли («Отмель» и сериал «Сплетница»), Генри Голдинг («Джентльмены», «Счастливого Рождества»).

Овдовевшая мать-одиночка ведет видеоблог с советами для родителей, чтобы как-то заработать на жизнь. Ее сын знакомится со своим сверстником. Оказывается, что мать этого мальчика работает пиар-менеджером в крупной компании в сфере моды. Женщины становятся подругами, но однажды одна из них таинственным образом исчезает. Хотите узнать, кто? И почему?

На крупнейшем сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил очень высокий рейтинг — 85% одобрительных отзывов. Особенно отмечается прекрасная игра Кендрик и Лайвли.

ПРАВОСУДИЕ СПЕНСЕРА

Замыкает пятерку фильм «Правосудие Спенсера» (Spenser Confidential). Он снят по заказу Netflix и появился в доступе 6 марта 2020 года. Картина сразу завоевала популярность. Снял ее режиссер Питер Берг, а главную роль исполнил Марк Уолберг. Они уже не раз работали вместе и всегда успешно — «Уцелевший», «День патриота», «Глубоководный горизонт», «22 мили». Жанры были разные — драма, боевик, триллер. И вот теперь Whodunit, правда, с некоторыми отступлениями в сторону боевика.

Действие происходит в Бостоне. Бывший полицейский, попавший в тюрьму из-за чьей-то подставы, выходит на свободу. Он полон решимости выяснить, благодаря кому загремел за решетку. А тут еще происходит двойное убийство…

Бостон для съемок был выбран не просто так. Уолберг родился и вырос в этом городе. А дома, как говорится, и стены помогают.

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