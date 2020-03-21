Спорт

Лучший бомбардир ЛЧ и его жена-каратистка пожертвовали огромную сумму на борьбу с коронавирусом

Лучший голеадор Лиги чемпионов, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и его супруга Анна (кстати, экс-чемпионка мира по карате, у которой 2,6 млн подписчиков в Instagram) присоединились к кампании по борьбе с коронавирусом We kick Corona, запущенной игроками сборной Германии Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой. Как сообщает Bild, польская пара пожертвовала 1 млн евро, которые пойдут в помощь пострадавшим от болезни, а также на покупку медицинского оборудования.

«Мы все знаем о сложившейся тяжелой ситуации. Сегодня все мы играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, то давайте это сделаем. Эта ситуация затрагивает каждого, мы просим вас выполнять инструкции врачей и проявлять сознательность.

Верим, что вскоре мы все вернемся к нашей обычной жизни. Все вместе мы преодолеем это испытание", — цитирует Bild Роберта Левандовски.

Отметим, что накануне Киммих и Горецка объявили о старте кампании по сбору средств на борьбу с коронавирусом. Оба футболиста внесли в свой фонд по 500 тысяч евро. К ним присоединился футболист «МанСити» Лерой Сане, также пожертвовавший полмиллиона евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович собирает 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Фото Instagram

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