27.44 / 28.25 29.18 / 30.33
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Лучший бомбардир ЛЧ и его жена-каратистка пожертвовали огромную сумму на борьбу с коронавирусом

19:00 21 марта 2020 363
Анна и Роберт Левандовски
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Лучший голеадор Лиги чемпионов, форвард «Баварии» Роберт Левандовски и его супруга Анна (кстати, экс-чемпионка мира по карате, у которой 2,6 млн подписчиков в Instagram) присоединились к кампании по борьбе с коронавирусом We kick Corona, запущенной игроками сборной Германии Йозуа Киммихом и Леоном Горецкой. Как сообщает Bild, польская пара пожертвовала 1 млн евро, которые пойдут в помощь пострадавшим от болезни, а также на покупку медицинского оборудования.

«Мы все знаем о сложившейся тяжелой ситуации. Сегодня все мы играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, то давайте это сделаем. Эта ситуация затрагивает каждого, мы просим вас выполнять инструкции врачей и проявлять сознательность.

Верим, что вскоре мы все вернемся к нашей обычной жизни. Все вместе мы преодолеем это испытание", — цитирует Bild Роберта Левандовски.

Отметим, что накануне Киммих и Горецка объявили о старте кампании по сбору средств на борьбу с коронавирусом. Оба футболиста внесли в свой фонд по 500 тысяч евро. К ним присоединился футболист «МанСити» Лерой Сане, также пожертвовавший полмиллиона евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович собирает 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

водка

Доктор Комаровский рассказал, можно ли протирать руки водкой для дезинфекции

пожар

В Одессе горит один из крупнейших ТЦ: фото и видео с места ЧП

Лукашенко

«Пусть там и сидят»: Лукашенко запретил отправлять чартеры за застрявшими за границей белорусами (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер